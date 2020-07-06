У Чернігові неповнолітні намагалися втекти із СІЗО, побивши охоронця

У той час, як Мін'юст підтримує звільнення ув'язнених під час карантину, в Чернігівському слідчому ізоляторі неповнолітні ув'язнені спробували втекти, побивши наглядача і викравши в нього ключі. Через події в СІЗО почали службову перевірку.

Про це повідомляють в пресслужбі Офісу генерального прокурора.

У повідомленні йдеться, що під час конвоювання двоє неповнолітніх ув'язнених напали на наглядача СІЗО, побили його і заволоділи його ключем, щоб втекти. Втеча їм не вдався – втікачів затримав спецпідрозділ СІЗО.

У повідомленні наголошується, що обидва ув'язнених, які намагалися втекти, відбувають покарання за вартою за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

В ОГП відзначають, що спроба втечі стала можливою через відсутність належного контролю за встановленим режимом, умовами утримання і охороною ув'язнених.

У прокуратурі підкреслили, що в СІЗО було відомо: один з неповнолітніх належить до групи ризику як схильний до втечі. Однак цю інформацію проігнорували.

Як повідомляли Українські Новини, 31 травня Мін'юст відкрив платні камери в СІЗО Запоріжжя, Вільнянському районі Запорізької області і Дніпрі.

У розпал епідемії коронавірусу у Чернівецькому СІЗО кілька ув'язнених порізали себе, в знак протесту проти того, щоб до них підселяли людей із підтвердженим COVID-19.