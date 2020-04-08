Мін'юст підтримує звільнення ув'язнених в умовах карантину

Міністерство юстиції підтримує амністію 900 ув'язнених в умовах карантину, продовження якого прогнозують до кінця травня.

Про це написав міністр юстиції Денис Малюська в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Він зазначив, що Мін'юст підтримує ідею звільнення засуджених, проте не масового, а в обмеженому і обґрунтованому кількості. Малюська підкреслив, що мова повинна йти тільки про тих, хто не представляє небезпеки для суспільства.

"Поясню чому. Зараз країна знаходиться на карантині. Люди в основному сидять по домівках і живуть за рахунок заощаджень. Вкрай мало засуджених, які можуть вийти на свободу, і після цього зможуть жити у своїй квартирі / будинку за рахунок яких заощаджень", - зазначив він.

За його словами, найімовірніше, що цей крок не тільки не зменшить кількість хворих, але збільшить їх, а також істотно погіршить криміногенну ситуацію.

"Єдине, чого досягне масове звільнення засуджених в такій ситуації - це зменшить головний біль Мін'юсту щодо утримання засуджених у безпеці. Але зменшення нашої головного болю не є метою нашої роботи. Ми не будемо перекладати проблему з хворої голови на здорову", - написав він.

Крім того, Мін'юст ініціює зміни до законодавства, які дозволять зменшити кількість людей, які направляються до слідчого ізолятора чи установи відбування покарань.

"Тому ми підтримуємо продумані заходи - законопроект про амністію, який звільнить близько дев'ятисот засуджених, і ініціюємо зміни в законодавство, які дозволять суттєво зменшити кількість нових людей, які спрямовуються в СІЗО або установи відбування покарань. Дуже просимо колег по парламенту розглянути такі ініціативи в першочерговому порядку", - написав Малюська.

Також він запевнив, що міністерство не ініціює і не підтримує масових заходів по звільненню десятків тисяч засуджених.

Він зазначив, що такі процеси повинні відбуватися лише поступово, підготовлено і контрольовано без створення небезпеки для суспільства.

Як повідомляли Українські Новини, Мін'юст тимчасово заборонив побачення з родичами в тюрмах через коронавірус.

Нагадаємо, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив карантин і ввів надзвичайну ситуацію у всіх регіонах до 24 квітня.