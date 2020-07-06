В законопроєкті "Про медіа" оклад члена Нацради хочуть підвищити до 158 тис. грн

8 депутатів Верховної Ради від партії "Слуга Народу" пропонують парламенту підвищити розмір посадового окладу членів Національної ради по телебаченню і радіомовленню до 75 прожиткових мінімумів (158,85 тис. гривень).

Про це йдеться в допрацьованому для повторного першого читання законопроєкті "Про медіа", який зареєстрований у парламенті 2 липня під №2693-д.

В законопроєкті встановлений оклад у розмірі 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, який був встановлений на 1 січня поточного року.

Якщо виходити з нинішнього розміру прожиткового мінімуму в 2 102 тис. гривень, то оклад становитиме 157,65 тис. гривень, але вже з 1 січня 2021 року він становитиме мінімум 158,85 тис. гривень (з 1 липня прожитковий мінімум підвищено до 2 118 гривень).

При цьому оклад голови Нацради пропонується встановити з коефіцієнтом 1,3 до окладу члена Нацради, а оклад відповідального секретаря — з коефіцієнтом 1,2.

Також розширюється склад патронатної служби Нацради — тепер кожен член Нацради може відправляти туди помічника-консультанта, з окладом в 1/4 від окладу члена Нацради.

Згідно з декларацією за 2019 рік займала тоді посаду заступника голови Нацради Ольги Герасим'юк, у 2019 році вона отримала 370,423 тис. гривень зарплати, таким чином її середньомісячна зарплата склала 30,9 тис. гривень, що в 5,1 раза менше запропонованого в законопроєкті рівня окладу (де не враховані премії та інші доплати, які іноді можуть бути порівнянні з зарплатою).

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що реалізація закону не потребуватиме додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

Але норми законопроєкту про підвищення зарплат керівництва та про передачу під регулювання Нацради онлайн і друкованих медіа вимагатиме нових витрат.

Однак, якщо бюджетне фінансування не буде збільшуватися, то тоді Нацрада має збільшити надходження з додаткових джерел (згідно з законопроєктом — це 4% від плати за користування РЧР (радіочастотний ресурс), надходження від плати за ліцензії та реєстрування, кошти міжнародної технічної допомоги та інші джерела, не заборонені законом).

Автори законопроєкту — депутати Ради Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Олександр Кабанов, Андрій Боблях, Єлизавета Богуцька, Тетяна Рябуха, Павло Сушко, Дмитро Нальотів.

Як повідомляли Українські Новини, у законопроєкті про медіа також пропонується передати Національній раді з телебачення і радіомовлення контроль над усіма медіа, включаючи онлайн-медіа і платформи загального доступу до інформації, а також право вимагати в суді блокування онлайн-медіа.

З середини травня Рада направила на повторне перше читання законопроєкт № 2693 про медіа.

Інтернет-видання, друковані медіа та ряд блогерів закликають Верховну Раду відхилити законопроєкт про медіа як такий, що порушує конституційну свободу вираження поглядів.

1 липня парламентський комітет з гуманітарної та інформаційної політики схвалив доопрацьований текст і рекомендував Раді його прийняти, попри вимоги ряду онлайн-ЗМІ і блогерів відхилити законопроєкт.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) вважає доопрацьовану версію законопроєкту про медіа підсилює контроль влади над ЗМІ і вимагає перед розглядом у Верховній Раді відправити документ для аналізу в Європейську комісію "За демократію через право" ("Венеціанська комісія").

Представник Організації з безпеки і співробітництва в Європі щодо свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту № 2693 "Про медіа" викликає стурбованість.

У квітні 2020 року роботу Нацради отримала негативну оцінку, як Президента, так і профільного парламентського комітету.

4 квітня Зеленський звільнив всіх 4 членів Нацради за своєю квотою через незадовільної оцінки діяльності за результатами расмотрения звіту, але потім двох з них призначив знову.

8 квітня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту визнати роботу Національної ради з питань телебачення і радіомовлення незадовільною, Рада так і не розглянула звіт.