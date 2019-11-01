2 поліцейських госпіталізовані через ДТП у Рівному

2 поліцейських госпіталізовані 1 листопада через дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) в Рівному. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"Аварія сталася сьогодні на вул. Київській у Рівному в 14:27", - йдеться в повідомленні.

37-річний водій автомобіля Volkswagen Passat протаранив припаркований поліцейський автомобіль.

У салоні автомобіля знаходилися 3 поліцейських.

В результаті ДТП з травмами середньої важкості госпіталізовано 2 поліцейських і водій Volkswagen Passat.

Причини інциденту встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, 3 співробітника роти фізичної охорони Управління поліції охорони у Львівській області госпіталізовано через дорожньо-транспортної пригоди 7 грудня 2018 року у Львові.