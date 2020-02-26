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26 лютого 2020, середа, 16:25 16
Інтернет і IT 2020-02-26T18:15:02+02:00
Українські Новини
Китайський бренд тестує 5G в Україні

Китайський бренд тестує 5G в Україні

Елена Литвин
5G, впровадження 5G, Мобільний зв`язок, Китай, Vivo
5G Зв'язок Фото: RCR Wireless News
5G Зв'язок Фото: RCR Wireless News

Один з найбільших виробників смартфонів у Китаї компанія Vivo почала здійснювати тестові роботи над мережею 5G для роботи в Україні.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам повідомив президент компанії Макс Лоу.

"Зараз ведуться переговори з деякими українськими мобільними операторами, а також проводяться тестові роботи над 5G для роботи наших телефонів", - сказав він.

Глава компанії відзначив, що як тільки локальні мобільні оператори запустять 5G і мережа буде повноцінно функціонувати, компанія почне реалізацію своїх смартфонів, які підтримують дану мережу, і на території України.

На думку Лоу, український ринок смартфонів буде досить стабільний в найближчі рік-два, оскільки вже пройшло підключення 4G мережі, а інших змін не очікується.

Наголошується, що в кінці 2019 року продажі смартфонів на базі 5G в Китаї були на першому місці.

Vivo має більше 200 млн користувачів мобільними продуктами і послугами по всьому світу, в Китаї компанія є номером 2 з продажу смартфонів.

У серпні 2019 року Vivo вийшли на ринок України.

Як повідомляли Українські Новини, голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський допускає появу зв'язку 5G в Україні в 2020 році.

"Київстар" вважає, що у разі запровадження в Україні мереж 5G вони будуть затребувані в бізнес-клієнтів.

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