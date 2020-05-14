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14 мая 2020, четверг, 11:27 863 Карта
Экономика 2020-05-14T11:50:33+03:00
Українські Новини
4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Карта покрытия

4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Карта покрытия

Анна Рудык
Интернет, 4G, мобильный интернет, Интернет 4G
Мобильный интернет. Фото: a24.az
Мобильный интернет. Фото: a24.az

По состоянию на 1 мая высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины, то есть в более половине из общего количества населенных пунктов. 

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот в небольшие населенные пункты высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался. Поможет решить эту ситуацию развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц. Он позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны", - говорится в сообщении.

Указывается, что в июле мобильные операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц, стартовать этот процесс будет из западных областей.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 года доступ к 4G-интернету будет у 88% населения, а в июле 2022 - у  95%.

Карта покрытия 4G в Украине. Фото: МинцифрыКарта покрытия 4G в Украине. Фото: Минцифры

Как сообщали Українськi Новини, Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.

Тем временем нагрузка на интернет из-за карантина резко возросла: как это повлияло на доступ к популярным сервисам.

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