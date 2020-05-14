4G охватил уже больше половины населенных пунктов Украины. Карта покрытия

По состоянию на 1 мая высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен в 15 478 населенных пунктах Украины, то есть в более половине из общего количества населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении Министерства цифровой трансформации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Но это в основном крупные и средние города и поселки, где проживает 82% населения. А вот в небольшие населенные пункты высокоскоростной мобильный интернет во многих случаях еще не добрался. Поможет решить эту ситуацию развертывание сетей мобильных операторов в диапазоне 900 МГц. Он позволяет покрыть одной базовой станцией значительно большую территорию, чем более высокие диапазоны", - говорится в сообщении.

Указывается, что в июле мобильные операторы начнут работу сети 4G в диапазоне 800-900 МГц, стартовать этот процесс будет из западных областей.

По прогнозам Минцифры, в начале 2021 года доступ к 4G-интернету будет у 88% населения, а в июле 2022 - у 95%.

Карта покрытия 4G в Украине. Фото: Минцифры

Как сообщали Українськi Новини, Полтавщина стала первой областью, подписавшей Меморандум об обеспечении покрытием 4G.

Тем временем нагрузка на интернет из-за карантина резко возросла: как это повлияло на доступ к популярным сервисам.