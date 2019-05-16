5G може з'явитися в Україні вже у 2020

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Олександр Животовський допускає появу зв'язку 5G в Україні у 2020 році.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"5G можливо вже з наступного року. Ми аналізуємо частоти, які можуть бути використані для 5G. Деякі вже очевидні - це 700 МГц і 3400 МГц. Деталі щодо решти необхідних частот - а це понад 20 ГГц - будуть визначені цієї осені на WRC 2019", - йдеться в ньому.

За його словами, в даний час ключовим завданням для впровадження технології є досягнення домовленостей з мовниками та військовими про умови переходу з 700-800 МГц у більш низькі діапазони.

"У світі це називається визволенням "цифрового дивіденду" і всі країни це зробили сто років тому. З очевидних причин, домовлятися з Нацрадою і мовниками будемо після закінчення виборів", - написав Животовський.

Наголошується, що також для впровадження 5G необхідний діалог з операторами.

Як повідомляли Українські Новини, 31 січня 2018 року пройшли торги за отримання ліцензій на 4G-зв'язок в діапазоні 2600 МГц.

Оператор мобільного зв'язку компанія lifecell виграла торги першому і другому лотами на надання ліцензій для впровадження 4G-зв'язку (стандарт LTE) в смугах радіочастот відповідно 2540-2545, 2565-2570/2660-2665, 2685-2690 МГц з ціною 601,6 млн гривень і 2535-2540/2655-2660 МГц з ціною 307,65 млн гривень.

Оператор мобільного зв'язку компанія "Київстар" виграла третій, четвертий і п'ятий лоти на надання ліцензій для впровадження 4G-зв'язку (стандарт LTE) в смугах радіочастот відповідно 2530-2535/2650-2655 МГц (з ціною 293 млн гривень), 2525-2530/2645-2650 МГц (з ціною 293 млн гривень) і (2520-2525/2640-2645 з ціною 330,3 млн. гривень).

Оператор мобільного зв'язку компанія "Vodafone Україна" (ПРАТ "ВФ Україна", раніше "МТС-Україна", Київ) виграла шостий лот і сьомий лоти на надання ліцензій для впровадження 4G-зв'язку (стандарт LTE) в смугах радіочастот відповідно 2510-2515/2630-2635 МГц з ціною 345 млн гривень і 2515-2520/2635-2640 МГц з ціною 286 млн гривень.

Всього в рамках тендеру виставлені 7 лотів.

Термін дії цих ліцензій становить 15 років.

Крім того, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), має намір провести торги по тендеру на надання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для впровадження радіотехнології "Міжнародна рухомий (мобільний) зв'язок ІМТ" в діапазоні 1800 МГц на початку березня.

Свої заявки подали компанії "Київстар", "Vodafone-Україна" і lifecell.