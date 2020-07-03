Словенія посилює карантин: українці після в'їзду проходитимуть 2-тижневу обсервацію

Наголошується, що посилюються заходи з 4 липня. Рішення було ухвалене через різке зростання кількості завезених випадків COVID-19.

Так, з суботи зі списку епідеміологічно безпечних країн виключаються Чехія, Франція і Хорватія. Жителі цих країн не будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію. Але вони мають надати негативний тест на COVID-19, зроблений не пізніше ніж за 36 годин до прибуття в країну.

Крім того, потрібно буде показати підтвердження бронювання у готелі або апартаментах, зроблене до 4 липня. У зворотному випадку, в країну можуть не пустити.

Співробітники поліції також почнуть перевіряти дані про місцезнаходження громадян Словенії і власників словенської посвідки на проживання, що повертаються із зазначених держав. У разі відсутності документів, що підтверджують маршрут поїздки (квитанції з готелів, свідоцтво про власність на нерухомість, паркувальні талони), а також наявності підозр у відвідуванні країн з "червоної зони", їм можуть вручити припис про необхідність перебування на домашньому карантині.

Оскільки Україна внесена в "червоний" список країн, в'їзд в Словенію для українців дозволений, проте після прибуття в країну доведеться проходити 14-денний карантин.

Як повідомляли Українські Новини, з 6 липня Польща відновить роботу ще одного пункту пропуску на кордоні з Україною.

Крім того, Швеція продовжила заборону на в'їзд для українців до кінця літа.