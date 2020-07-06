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06 липня 2020, понеділок, 15:13 8
Силові структури 2020-07-06T18:00:04+03:00
Українські Новини
ДБР направило до суду обвинувальний висновок щодо ексдепутата Пашинського

ДБР направило до суду обвинувальний висновок щодо ексдепутата Пашинського

Ирина Николенко
Сергій Пашинський, справа про стрільбу Пашинського, ДБР
Сергій Пашинський
Сергій Пашинський

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний висновок стосовно колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського після того, як вручило йому обвинувальний акт.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"До суду направлено обвинувальний висновок щодо народного депутата України V-VIII скликань, який звинувачується в нападі із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань", –сказано в ньому.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року на території Київської області стався словесний конфлікт між Пашинським та чоловіком.

Під час нього Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив чоловікові ліву ногу.

Як наслідок, громадянин зазнав тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

У разі доведення провини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР завершило розслідування справи проти ексдепутата Ради Пашинського.

Також у лютому Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського до 27 березня.

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