ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Сторони можуть ознайомитися з матеріалами справи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом.

Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Пашинського до 27 березня.

ДБР мав намір повторно допитати всіх свідків по справі Пашинського.