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28 квітня 2020, вівторок, 15:45 20
Судова влада 2020-04-28T15:49:50+03:00
Українські Новини
ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського

ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського

Елизавета Драбкина
Сергій Пашинський, В'ячеслав Хімікус, ДБР
Сергій Пашинський. Фото: Українське Фото
Сергій Пашинський. Фото: Українське Фото

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт").

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини.

Сторони можуть ознайомитися з матеріалами справи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом.

Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка.

Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими.

Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Пашинського до 27 березня.

ДБР мав намір повторно допитати всіх свідків по справі Пашинського.

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