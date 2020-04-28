ДБР завершило розслідування справи проти Пашинського

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування кримінального провадження проти колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського ("Народний фронт"). Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДБР, передають Українські Новини. Сторони можуть ознайомитися з матеріалами справи. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 грудня 2016 року в Київській області відбувся словесний конфлікт між екс-депутатом і громадянином Химикусом. Під час конфлікту Пашинський дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) і вистрілив у чоловіка. Як наслідок, громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, завдані тілесні ушкодження є тяжкими. Як повідомляли Українські Новини, Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт Пашинського до 27 березня. ДБР мав намір повторно допитати всіх свідків по справі Пашинського.