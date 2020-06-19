Половина українців назвала російську мову історичним надбанням України, - опитування

Майже половина українців упевнена, що російська мова в нашій країні є історичним надбанням, яке варто розвивати. Вважають його загрозою незалежності майже у 2 рази менше опитаних.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує портал strana.ua.

Опитування показало, що 48,8% вважають, що російська мова є історичним надбанням України, яке варто розвивати, а 27% з них - що вона загрожує незалежності України.

Опитування проводилося серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.