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19 червня 2020, пʼятниця, 06:11 9 Інфографіка
Суспільство 2020-06-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
Половина українців назвала російську мову історичним надбанням України, - опитування

Половина українців назвала російську мову історичним надбанням України, - опитування

Тетяна Зотова
КМІС, російська мова, Соціологія, Опитування, Думка
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua
Соціологічне опитування. Фото: 5.ua

Майже половина українців упевнена, що російська мова в нашій країні є історичним надбанням, яке варто розвивати. Вважають його загрозою незалежності майже у 2 рази менше опитаних.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), інформує портал strana.ua.

Опитування показало, що 48,8% вважають, що російська мова є історичним надбанням України, яке варто розвивати, а 27% з них - що вона загрожує незалежності України.

Опитування проводилося серед 1,5 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території Україні методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

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