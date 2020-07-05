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05 липня 2020, неділя, 12:45 6
Суспільство 2020-07-05T13:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася на 78 осіб. Це менше, ніж за попередній день

Кількість хворих на COVID-19 у Києві збільшилася на 78 осіб. Це менше, ніж за попередній день

Кира Молчанова
КГГА, Віталій Кличко, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві, статистика коронавірусу
Миша в масці.
Миша в масці.

4 липня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Києві збільшилася на 78 осіб до 5 543.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Ще у 78 жителів Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавіру. На сьогодні в столиці вже 5 543 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - написав Кличко.

Мер підкреслив, що серед хворих 42 жінки у віці від 18 до 83 років та 1 дівчина у віці 17 років, 32 чоловіки у віці від 19 до 82 років і 3 хлопчика - від 1 до 17 років.

Захворіли в тому числі і 2 медиків.

В лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів, інші знаходяться на самоізоляції під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 32 осіб.

Коронавірус подолали 1 802 жителя столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі - 12. В Оболонському - 11, у Шевченківському та Подільському районах - з 10 випадків", - додав Кличко.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) у Київі збільшилася на 118 осіб до 5 465, померлих - на 2 людини до 114.

3 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 823 до 48 500, кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 1 249 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 9,95%, кількість нових летальних випадків повысилост на 46,7%.

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