За водіння у п'яному вигляді водіїв авто будуть арештовувати

Міністерство внутрішніх справ України запропонувало посилити покарання за водіння в нетверезому стані і додатково до штрафів ввести адміністративний арешт на 5, 10 або 15 діб. Також відповідальність за це правопорушення МВС хоче повернути з Кримінального кодексу в Адміністративний. Законопроект подадуть у Верховну Раду вже в найближчі тижні, повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає "Обозреватель".

На його думку, розмір штрафів (незважаючи на значні суми до 50 тисяч грн) не зупиняє тих, хто хоче пиячити за кермом.

"При цьому процедура оформлення кримінального проступку з документальної точки зору набагато складніша, ніж оформлення адміністративного правопорушення", – звернув він увагу.

Геращенко також роз'яснив, в яких випадках водія зможуть посадити в тюрму: "Перший раз – або штраф, або адміністративний арешт до 5 діб. Залежить від грубості порушення правил дорожнього руху. Якщо людина у нетверезому стані зупинилася на знак патрульного, то суд може визначити штраф. Якщо за водієм ще довелося гнатися, перш ніж його зупинити, може бути арешт".

У разі повторного порушення пропонується арешт на 10-15 діб.

"Якщо суддя побачить, що другий раз за рік або за два роки спіймали на водінні в стані сп'яніння, то буде приймати рішення помістити його під арешт. І неважливо, буде це депутат місцевої ради або мільйонер. Будь ласка, сідайте. Тому що є багаті люди, які не хочуть викликати собі таксі, а хочуть їздити по місту напідпитку. І це часто закінчується жахливими трагедіями", – додав Геращенко.

Також у Києві спіймали п'яного за кермом прокурора, який ховався від поліцейських в кущах.

Раніше пьяный депутат Сарненського райради Зембицький збив на смерть велосипедиста.