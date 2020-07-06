Кількість проведених ПЛР-тестів на коронавірус за добу зменшилася майже на третину

Тоді як кількість нових випадків інфікування зменшується, 5 липня було проведено 6 696 досліджень на коронавірусну інфекцію методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), що на 32,6% менше порівняно з попередньою добою, і 4 013 досліджень методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу, що на 10 досліджень менше порівняно з 4 липня.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передають Українські Новини.

"За попередню добу проведено 6 696 досліджень методом ПЛР", — сказав він, додавши, що 5 липня проведено 4 013 досліджень методом ІФА на антитіла до коронавірусу.

Всього з початку року проведено 722 513 досліджень на коронавірусну інфекцію методом ПЛР і 270 131 — методом ІФА.

При цьому у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я 5 липня надійшло 680 повідомлень про підозру на COVID-19, а всього з початку 2020 року надійшло 95 315 повідомлень про підозру на захворювання.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 6 липня 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 5 липня Київ, Одеська та Львівська області визнано такими, що відповідають критеріям, Харківська та Тернопільська області — такими, що не відповідають.

Захворюваність на коронавірус в Україні стрімко падає другий день поспіль.