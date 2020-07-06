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06 липня 2020, понеділок, 12:20 12
Суспільство 2020-07-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
У двох районах Києва вночі не рекомендують користуватися водою з кранів: адреси будинків

У двох районах Києва вночі не рекомендують користуватися водою з кранів: адреси будинків

Ярина Вацяк
Вода, Відключення води, Київводоканал, Водопостачання, промивка
Водопостачання Фото: pixabay
Водопостачання Фото: pixabay

У Києві мешканців будинків у Дарницькому та Оболонському районах попереджають про профілактичну промивку мереж водопостачання в ніч з 7 на 8 липня і з 8 на 9 липня та не рекомендують користуватися в цей час водою з кранів за вказаними адресами. Нещодавно в киян також попереджали про відключення води.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київводоканалу" в соціальній мережі Facebook.

"З 23.00 до 05.00 в ніч з вівторка на середу та з середи на четвер за вказаними адресами не рекомендуємо користуватись водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб", - йдеться в ньому.

Адреси, за якими будуть проводити профілактику у ніч з 7 на 8 липня:

  • вул. Крилова,
  • вул. Левадна,
  • вул. Мостова,
  • вул. Івана Франка

В ніч з 08 на 09 липня буде проводитися профілактична промивка мереж:

  • просп. Оболонський,
  • просп. Героїв Сталінграду (від № 26 до № 64, від № 33/36 до № 65),
  • вул. З. Гайдай,
  • вул. Тимошенка,
  • вул. Героїв Дніпра,
  • вул. Озерна,
  • вул. Північна,
  • вул. Богатирська,
  • вул. Прирічна.

Також у Водоканалі зазначили, що після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Як повідомляли Українські Новини,  РНБО прогнозує в Україні дефіцит води. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок.

Крім того, ще з травня в Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування.

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