У двох районах Києва вночі не рекомендують користуватися водою з кранів: адреси будинків

У Києві мешканців будинків у Дарницькому та Оболонському районах попереджають про профілактичну промивку мереж водопостачання в ніч з 7 на 8 липня і з 8 на 9 липня та не рекомендують користуватися в цей час водою з кранів за вказаними адресами. Нещодавно в киян також попереджали про відключення води.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київводоканалу" в соціальній мережі Facebook.

"З 23.00 до 05.00 в ніч з вівторка на середу та з середи на четвер за вказаними адресами не рекомендуємо користуватись водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб", - йдеться в ньому.

Адреси, за якими будуть проводити профілактику у ніч з 7 на 8 липня:

вул. Крилова,

вул. Левадна,

вул. Мостова,

вул. Івана Франка

В ніч з 08 на 09 липня буде проводитися профілактична промивка мереж:

просп. Оболонський,

просп. Героїв Сталінграду (від № 26 до № 64, від № 33/36 до № 65),

вул. З. Гайдай,

вул. Тимошенка,

вул. Героїв Дніпра,

вул. Озерна,

вул. Північна,

вул. Богатирська,

вул. Прирічна.

Також у Водоканалі зазначили, що після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно.

Як повідомляли Українські Новини, РНБО прогнозує в Україні дефіцит води. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок.

Крім того, ще з травня в Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування.