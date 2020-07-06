У двох районах Києва вночі не рекомендують користуватися водою з кранів: адреси будинків

У Києві мешканців будинків у Дарницькому та Оболонському районах попереджають про профілактичну промивку мереж водопостачання в ніч з 7 на 8 липня і з 8 на 9 липня та не рекомендують користуватися в цей час водою з кранів за вказаними адресами. Нещодавно в киян також попереджали про відключення води. Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Київводоканалу" в соціальній мережі Facebook. "З 23.00 до 05.00 в ніч з вівторка на середу та з середи на четвер за вказаними адресами не рекомендуємо користуватись водою з крану для приготування їжі та санітарно-гігієнічних потреб", - йдеться в ньому. Адреси, за якими будуть проводити профілактику у ніч з 7 на 8 липня: вул. Крилова, вул. Левадна, вул. Мостова, вул. Івана Франка В ніч з 08 на 09 липня буде проводитися профілактична промивка мереж: просп. Оболонський, просп. Героїв Сталінграду (від № 26 до № 64, від № 33\/36 до № 65), вул. З. Гайдай, вул. Тимошенка, вул. Героїв Дніпра, вул. Озерна, вул. Північна, вул. Богатирська, вул. Прирічна. Також у Водоканалі зазначили, що після завершення профілактичних заходів перед застосуванням воду з крану потрібно спустити: якщо візуально вода прозора та не має стороннього запаху, користуватися нею цілком безпечно. Як повідомляли Українські Новини, РНБО прогнозує в Україні дефіцит води. За інформацією Державного агентства водних ресурсів, останні п'ять років в Україні були маловодні, тому існує ймовірність виникнення дефіциту води в басейнах деяких річок. Крім того, ще з травня в Києві почали відключати гарячу воду через гідравлічні випробування.