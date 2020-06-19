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19 червня 2020, пʼятниця, 22:26 7
Силові структури 2020-06-20T00:30:01+03:00
Українські Новини
Попри дощі, в РНБО побоюються посухи в країні

Попри дощі, в РНБО побоюються посухи в країні

Ольга Фандорина
РНБО, Маловоддя, Посуха
Засуха. Фото: pixabay
Засуха. Фото: pixabay

В Україні зберігається небезпека посухи і погіршення ситуації з водними ресурсами в той час, як в Держводагенство повідомили, що у зв'язку з маловоддям прийняли необхідні заходи для забезпечення населення і економіки водними ресурсами протягом літа.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборонми (РНБО) в п'ятницю, 19 червня.

Питання водних ресурсів обговорювалося під час засідання робочої групи з питань безпеки водних ресурсів та забезпечення населення України якісною питною водою.

"Станом на середину червня гідрологічна ситуація на більшості річок України покращилася, і її подальший розвиток буде залежати від режиму випадання дощів і їх кількості. Однак, враховуючи багаторічні тенденції, не зникає ймовірність формування періодів низької водності влітку-восени з можливими негативними наслідками для різних секторів економіки, населення та навколишнього середовища", - сказано в повідомленні.

Крім того, в раді відзначили необхідність удосконалити законодавчу базу страхування забруднення водних ресурсів.

Як повідомяли Українські Новини, за прогнозом погоди, на вихідних на Україну обрушиться негода.

Раніше міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що через аномально теплу зиму і  через нестачу води в річках в Україну може прийти посуха.

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