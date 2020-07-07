Пантенол та сметана не врятують: що робити при сонячних опіках, щоб не нашкодити

В той час, як літо набирає обертів, спека не планує відступати, а сезон відпусток та відпочинку на морі не стримує навіть карантин, багато людей стикаються з проблемами сонячних опіків, які більшість лікують неправильно. Так, один з найпопулярніших засобів, які використовують від сонячних опіків, Пантенол може завдати значної шкоди ураженій ділянці шкіри.

Про це йдеться в дописі на сторінці Всеукраїнської Спілка Парамедиків в соціальній мережs Facebook.

Так, фахівці зазначають, що Пантенол - це засіб для загоєння ран, який варто використовувати лише з 5 дня на уражених ділянках шкіри.

Що НЕ потрібно робити при сонячних опіках:

Змащувати уражену ділянку мазями, кремами або жиром, Пантенолом, Біпантеном, Рятівником, яйцем, сметаною, кефіром, олією тощо

Проколювати або розкривати міхури, що утворилися на шкірі.

Охолоджувати уражену ділянку крижаною водою або льодом.

Знімати з пацієнта одяг.

Що слід робити при опіках:

Місце опіку охолоджувати і зволожувати. Те саме робить наш організм, коли на опіковій поверхні виділяється рідина. Для зволоження і охолодження існує безліч спеціальних опікових гелів та опікових пов’язок. Ці пов’язки або гель просто нанесіть на уражену ділянку, і больовий синдром одразу зменшиться чи навіть ЗОВСІМ зникне.

Якщо ж у вас під рукою не опинилося нічого з вищеперерахованого, просто охолоджуйте і змочуйте рану: тримайте під проточною водою, накладіть на уражену поверхню мокру пов’язку, стежте, щоб компрес залишався холодним, періодично поливайте його прохолодною водою, фізіологічним розчином, Хлоргексидином, Бетадином, Октанісептом.

Чому НЕ МОЖНА наносити на опіки пантенол?

Основна речовина — Декспантенол — провітамін B₅, похідна форма і спиртовий аналог пантотенової кислоти. У процесі метаболізму в організмі декспантенол окислюється до пантотенової кислоти, що має регенеруючу, дерматопротекторну дію.

Допоміжні речовини:

Спирт цетостеариловий (тип А) эмульгирований — сприяє однорідності розчину. Макроголгліцерол кокоат — поверхнево-активна речовина, регулює піноутворення Метилпарабен (Е218) — консервант Пропиленгликоль — розчинник, має бактерицидні властивості Калия дигидрофосфат -регулює кислотність середовища Натрій фосфат додекагідрат — допоміжна речовина Вода очищена Тетрафторетан — забезпечує холод

Спирт цетостеариловий — використовують у виробництві кремів і мазей та в косметиці як загусник (збільшення в’язкості емульсій підвищує їх стабільність). Він має дуже негативну дію на опікову рану!!! Такий спирт не є токсичним, але відомі несприятливі реакції (контактна кропив’янка та реакції гіперчутливості). Несумісний із сильними окиснювачами і кислотами.

Інші допоміжні речовини не потребують коментарів, за виключенням води та тетрафторетану. Якби в цьому чудо засобі були присутні лише дві речовини — вода та тетрафторетан, то він би дійсно називався спрей протиопіковий.

Для будь-якого опіку потрібно рану зволожити і охолодити. І все. На жаль, пантенол не робить ні перше, ні друге.

Наносячи на рану (гарячу рану) пантенол, перекривається єдиний вірний шлях для охолодження цієї рани. Їй немає куди віддавати тепло, лише всередину, поглиблюючи опік.

Нагадаємо, ранше медики розповіли, як правильно засмагати і вберегтися від сонячних опіків.

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