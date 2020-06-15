Греція відкрила в'їзд для українців, але доведеться здати тест на COVID-19 і пройти карантин

Сьогодні, 15 червня, Греція відкрила аеропорти в Афінах і Салоніках для громадян ЄС і третіх країн після того, як оголосила про відновлення туризму. Про це повідомляє Ekathimerini.

Наголошується, що пасажири, що прибувають з країн, які Агентство з безпеки польотів (EASA) вважає небезпечними в зв'язку з поширенням коронавіруса, повинні будуть здати тест.

Зокрема, відвідувачі з негативним результатом підлягають обов'язковому карантину на 7 днів, тоді як ті, чий тест буде позитивний, повинні провести 14 днів під контрольованим карантином.

Пасажири, що прибувають з таких країн з низьким рівнем ризику, як-от: Албанія, Китай, Австралія, Японія, Ізраїль, Ліван, Чорногорія, Нова Зеландія, Північна Македонія, Сербія, Південна Корея, будуть проходити перевірку вибірково.

Україна входить до списку країн з високим ризиком зараження, тому по прильоту необхідно буде здавати тест і проходити карантин.

Зазначається також, що після прильоту в Грецію, відправитися в іншу європейську країну буде заборонено.

Обмеження на в'їзд залишаються для пасажирів з Великої Британії і Туреччини.

Очікується, що з 1 липня міжнародні рейси будуть дозволені в усі аеропорти Греції, і мандрівники будуть проходити по прибутті лише вибіркові перевірки.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС України застерігає від поїздок за кордон без необхідності.

Також від сьогодні країни ЄС поступово почали відкривати внутрішні кордони для туристів.