Після одноденного зростання кількість нових випадків COVID-19 в Україні знизилося до 823

3 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 823 до 48 500, кількість померлих від захворювання - на 22 людини до 1 249 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків скоротилася на 9,95%, кількість нових летальних випадків зросла на 46,7%.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 5 липня в Україні зареєстровано 48 500 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 249 летальних, 21 376 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 823 нових випадків, одужали 221 чоловік, померло - 22.

Таким чином, 4 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто видужали - 823 проти 221.

Кількість нових випадків захворювання 4 липня склала 1,7% від загальної кількості захворілих на 3 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 5 липня склало 25 875 людини, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Львівській області (6 197), в Києві (5 543) і Чернівецької області (5 002).

У Рівненській області зафіксовано 4 108 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 3 321 випадків, у Київській - 2 774, у Волинській - 2 705, в Івано-Франківській - 2 655, у Харківській - 2 348, у Тернопільській - 2 069, у Вінницькій - 1 951, в Одеській - 1 865, у Житомирській - 1 461, у Дніпропетровській - 1 115 випадків.

839 випадків виявлено в Хмельницькій області,680 випадків - у Донецькій, 661 - в Черкаській, 658 випадків - у Кіровоградській, 597 випадків - у Запорізькій, 572 випадку - у Чернігівській, 458 випадків - у Миколаївській, 324 випадку - в Полтавській, 317 випадків - у Сумській, 196 випадків - у Херсонській і 84 випадку - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 914 до 47 677 кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 227 порівняно з попередньою добою

2 липня було виявлено 876 випадків захворювання 1 липня - 889 випадків, 30 червня - 664 випадків.