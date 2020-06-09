Коронавірус від безсимптомних носіїв передається вкрай рідко, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що заразитися коронавірусом від безсимптомного носія можливо лише у вкрай рідкісних випадках. Про це заявила керівник підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з нових хвороб Марія Ван Керкхове, передає CNBC.

Керкхове зазначає, що певна категорія людей, зокрема, молоді й здорові люди під час хвороби мають лише легкі симптоми захворювання або ж і взагалі не мають їх зовсім. Незважаючи на те, що фахівці заявляли, що вірус може передаватися, навіть якщо у носія немає симптомів, зараз у ВООЗ стверджують, що це далеко не основний спосіб поширення інфекції.

"Згідно з даними, які ми маємо, рідко можна зустріти людину без симптомів, яка передала б вірус іншій людині. Це відбувається вкрай рідко", – сказала представниця ВООЗ.

Вона додала, що у зв'язку з новими даними, дії урядів повинні зосередитися на виявленні та ізоляції хворих Covid-19 з симптомами, а також на відстеженні їх контактних осіб

Водночас експерт визнає, що деякі дослідження свідчать про передачу вірусу при безсимптомному перебігу захворювання, і найчастіше це відбувається в будинках для літніх, а також в домашніх умовах.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в МОЗ попередили про безсимптомні випадках СOVID-19, які підвищують загрозу зараження.