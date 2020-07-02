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  • У Херсонську область прийде спека до +42 градусів. Оголошено "червоний" рівень небезпеки
02 липня 2020, четвер, 20:07 4
Життя 2020-07-02T20:19:17+03:00
Українські Новини
У Херсонську область прийде спека до +42 градусів. Оголошено "червоний" рівень небезпеки

У Херсонську область прийде спека до +42 градусів. Оголошено "червоний" рівень небезпеки

Валерия Драгомирова
Херсонская область, Прогноз погоди, Аномальна спека, спека
Спека. Фото: pixabay
Спека. Фото: pixabay

5-7 липня в Херсоні та Херсонській області очікується надзвичайна спека +40 +42 градуси, в той час, як синоптики прогнозують в липні спеку до +41 градуса в Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях. Про це сказано в повідомленні Херсонського обласного центру з гідрометеорології в Facebook.

"Вдень 05-07 липня 2020 року у Херсонській області та місті Херсоні очікується надзвичайна спека 40-42°", — сказано в повідомленні.

Наголошується, що у зв'язку зі спекою оголошено III рівень небезпеки - червоний.

У Херсонській міськраді нагадали, що тривале перебування на сонці може призвести до сонячного удару.

Під час спекотної погоди необхідно:

  • стежити за підтриманням водно-сольового балансу організму;
  • вживати протягом дня достатню кількість питної води, зелений чай, негазовану мінеральну воду (не менш ніж 1,5-2 літрів на добу);
  • обмежувати перебування на вулиці, особливо з 12:00 до 15:00;
  • для профілактики порушень імунної системи збільшити споживання овочів і фруктів;
  • носити вільний одяг світлих відтінків з натуральних тканин, використовувати для захисту від сонця головні убори і окуляри;
  • уникати фізичних навантажень у спектоні дні;
  • уникати вживання алкогольних напоїв, так як спека посилює токсичну дію на організм людини;
  • не допускати перегріву приміщень, використовуючи жалюзі, штори, побутові вентилятори. При наявності у приміщеннях кондиціонера, для запобігання теплового удару, різниця між температурою цього приміщення та температурою на вулиці не повинна перевищувати +10°С;
  • проводити під час перебування у приміщеннях з підвищеною температурою зволоження відкритих частин тіла прохолодною водою;
  • забезпечувати доступ свіжого повітря до приміщень, де перебувають діти, у тому числі під час денного та нічного сну, не допускаючи протягів;
  • проводити вологе прибирання приміщень.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав докладний прогноз на все літо в Україні.

 

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