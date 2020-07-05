Поставлено новий антирекорд з добової захворюваності на коронавірус у світі. Заразилися понад 212 тис. осіб

За станом на 4 липня в світі зафіксовано 11 386 433 випадки зараження на коронавірус. Це на 189 413 заражень COVID-19 більше, ніж було напередодні. 4489 пацієнтів померли.

Про це свідчать дані на ресурсі Worldometers.

В лідерах за кількістю хворих – США, Бразилія і Росія:

США – 2 935 770 випадків, 45 182 з яких нові;

Бразилія – 1 578 376 випадків, 36 035 з яких нові;

Росія – 674 515 випадків, 6 632 з яких нові;

Індія – 673 904 випадків, 24 015 з яких нові;

Перу – 299 080 випадків, 3 481 з яких нові.

Нові випадки захворювання виявили в 135 країнах світу.

Фахівці підкреслюють, що зараз за тиждень виявляють більше мільйона нових випадків коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 914 до 47 677, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 227 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 4,3%, кількість нових летальних випадків зменшилась на 44,4%.

За станом на 4 липня Київ і 7 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 2 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям.