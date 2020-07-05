підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Світ
  • Поставлено новий антирекорд з добової захворюваності на коронавірус у світі. Заразилися понад 212 тис. осіб
05 липня 2020, неділя, 08:45 9
Світ 2020-07-05T09:45:02+03:00
Українські Новини
Поставлено новий антирекорд з добової захворюваності на коронавірус у світі. Заразилися понад 212 тис. осіб

Поставлено новий антирекорд з добової захворюваності на коронавірус у світі. Заразилися понад 212 тис. осіб

Кира Молчанова
Коронавірус, Коронавірус в світі, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pexels
Коронавірус. Фото: pexels

За станом на 4 липня в світі зафіксовано 11 386 433 випадки зараження на коронавірус. Це на 189 413 заражень COVID-19 більше, ніж було напередодні. 4489 пацієнтів померли.

Про це свідчать дані на ресурсі Worldometers.

В лідерах за кількістю хворих – США, Бразилія і Росія:

  • США – 2 935 770 випадків, 45 182 з яких нові;
  • Бразилія – 1 578 376 випадків, 36 035 з яких нові;
  • Росія – 674 515 випадків, 6 632 з яких нові;
  • Індія – 673 904 випадків, 24 015 з яких нові;
  • Перу – 299 080 випадків, 3 481 з яких нові.

Нові випадки захворювання виявили в 135 країнах світу.

Фахівці підкреслюють, що зараз за тиждень виявляють більше мільйона нових випадків коронавірусу.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 914 до 47 677, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 227 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 4,3%, кількість нових летальних випадків зменшилась на 44,4%.

За станом на 4 липня Київ і 7 областей не відповідають оновленим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 2 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Більше новин про: Коронавірус Коронавірус в світі статистика коронавірусу

Зеленський вважає, що гривню утримувати не потрібно
Куди українці можуть подорожувати і де потрібно проходити обсервацію: список
Новини
Поставлено новий антирекорд з добової захворюваності на коронавірус у світі. Заразилися понад 212 тис. осіб 08:45
В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину: Київ як і раніше не готовий 19:58
Куди українці можуть подорожувати і де потрібно проходити обсервацію: список 19:10
Зеленський вважає, що гривню утримувати не потрібно 18:20
Накладення штрафів на ЗМІ на основі розмитих формулювань законопроєкту "Про медіа" викликає стурбованість, - представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір 17:09
більше новин
Писарук: Я здивований, що справа VAB банку закрита з формальних причин, а не по суті 10:13
Зловмисник продавав місця у
Волинянин намагався купити за $200 тисяч місце в масонській ложі й посаду в Кабміні 23:19
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Захворюваність на коронавірус трохи впала, а смертність зросла вдвічі 09:31
Зловмисник продавав місця у
Волинянин намагався купити за $200 тисяч місце в масонській ложі й посаду в Кабміні 23:19
Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ 16:29
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО 15:23
Рада дозволила викладачів медуніверситетів допомагати в лікарнях, навіть якщо вони там не працюють 19:01
більше новин
В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину:
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok