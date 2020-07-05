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05 липня 2020, неділя, 22:43 11
Медицина 2020-07-06T10:00:04+03:00
Українські Новини
80% українців легко переносять коронавірус і не потребують госпіталізації, — Ляшко

80% українців легко переносять коронавірус і не потребують госпіталізації, — Ляшко

Валерия Драгомирова
МОЗ, Міністерство охорони здоров’я України, Госпіталізація, Віктор Ляшко, Коронавірус, коронавірус в Україні
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Тоді як в Україні 48,5 тис. випадків коронавірусу, 80% українців легко переносять Covid-19, їм не потрібні лікарні. Про це розповів головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо ми говоримо про коронавірусну хворобу — 80% переносять її в легкому стані. Їх не треба госпіталізувати на ліжка, де вони можуть отримати внутрішнє інфікування іншими хворобами. Вони проходять лікування амбулаторно під медичним наглядом. 20% потребують госпіталізації", — розповів він.

Також Ляшко повідомив, яким є реальний відсоток госпіталізації в Україні.

"У нас зараз коефіцієнт госпіталізації 19. У той же час в різних областях по-різному, в Закарпатській області десь 29-31% хворих потрапляє в лікарні. Коли стан хворого стабілізувався, його можуть перевести на амбулаторне лікування, тим самим звільняючи ліжко для того, щоб людина з ускладненнями могла отримати медичну допомогу в стаціонарі", — сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, за день у світі коронавірусом заразилися 212 тис. осіб.

 Крім того, на Закарпатті посилять карантин.

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