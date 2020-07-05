Кількість областей, не готових до пом'якшення карантину, збільшилася

Порівняно з попередньою добою станом на 5 липня Київ та 8 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину, які почали діяти з 22 червня; порівняно з даними на 2 липня Харківська область визнана такою, що відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,55%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) не відповідають Донецька (19,69), Одеська (23,12) та Чернігівська (14,50) області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,80%), Закарпатська (17,39%), Івано-Франківська (13,54%), Львівська (11,28%) та Рівненська (16,68%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Донецька (113,81%), Закарпатська (15,42%), Івано-Франківська (27,22%), Львівська (11,63%), Рівненська (17,75%) області.

У Києві заповненість становить 36,46%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 85,90, частка позитивних ПЛР-тестів - 5,68%.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня.

Тим часом, після одноденного зростання кількість нових випадків COVID-19 в Україні знизилося до 823.

Також у МОЗ заперечують посилення карантину при захворюваності COVID-19 60 хворих на 100 тис. населення.