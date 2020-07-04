Після невеликого спаду в Україні збільшилася кількість нових випадків коронавірусу

У п'ятницу, 3 липня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом в Україні збільшилася на 914 до 47 677, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 227 порівняно з попередньою добою. Про це йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я

"Підтверджено 47 677 випадки COVID-19, з них 21 115 одужали, 1 227 померли. За останню добу лабораторно підтверджено 914 випадків. Кількість зареєстрованих активних хворих станом на 04.07 становить 25 295 осіб", - зазначається в ньому.

Найбільша кількість активних хворих на 100 тис. Населення зареєстровано в Чернівецькій (295,9), Львівській (199,5) та Вінницькій (174,1) областях.

Зараз госпіталізовані 4 247 осіб, з них 102 людини підключені до апарату ШВЛ. Всього потребували госпіталізації 12 659 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 408 пацієнтів.

Захворювання підтверджено у 3 456 дітей і 6 937 медиків, з них 4 331 медпрацівник видужав.

35 018 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

За добу досліджено 11 825 зразків методом ПЛР. Всього досліджено ПЛР 705 836 зразків та ІФА 262 527 зразків.

Поширення коронавірусу за даними на 4 липня. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Кількість заражених по регіонам:

Вінницька обл. - 1936 (1296 одужали)

Волинська обл. - 2663 (801 одужали)

Дніпропетровська обл. - 1110 (959 одужали)

Донецька обл. - 599 (173 одужали)

Житомирська обл. - 1447 (950 одужали)

Закарпатська обл. - 3214 (999 одужали)

Запорізька обл. - 588 (444 одужали)

Івано-Франківська обл. - 2598 (1129 одужали)

м. Київ - 5465 (1769 одужали)

Київська обл. - 2747 (1503 одужали)

Кіровоградська обл. - 657 (559 одужали)

Луганська обл. - 84 (61 одужав)

Львівська обл. - 6059 (890 одужали)

Миколаївська обл. - 455 (293 одужали)

Одеська обл. - 1835 (822 одужали)

Полтавська обл. - 322 (274 одужали)

Рівненська обл. - 4041 (2016 одужали)

Сумська обл. - 308 (247 одужали)

Тернопільська обл. - 2025 (1230 одужали)

Харківська обл. - 2311 (1188 одужали)

Херсонська обл. - 196 (181 одужали)

Хмельницька обл. - 828 (589 одужали)

Черкаська обл. - 657 (517 одужали)

Чернівецька обл. - 4972 (2120 одужали)

Чернігівська обл. - 560 (145 одужали).

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