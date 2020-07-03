Волинянин намагався купити за $200 тисяч місце в масонській ложі й посаду в Кабміні

Під час карантину в Україні збільшилася кількість шахраїв, що намагаються заволодіти грошима українців. Іноді – дуже екстравагантними способами. Під Луцьком поліція зірвала угоду місцевого жителя з чоловіком, представившимся членом британської організації "Групи Ротшильда" і пропонував посприяти в отриманні посади в Кабміні України, а разом з цим – зарахування до закритої "групі масонів". Це чоловіки просили 200 тисяч доларів.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, співробітники якого з'явилися під час продажу посади.

"Засновник і голова Луцької міської організації однієї з політичних партій налагодив злочинну схему вимагання коштів за нібито допомогу у призначенні на керівні посади у вищих органах державної влади України", — сказано в повідомленні.

Зловмисник розповів, що він представляє британську організацію "Група Ротшильда". За допомогою маніпуляцій він втирався в довіру до потерпілих і брав з них гроші. На такій схемі йому вдалося заробити понад 1,5 мільйона доларів.

Крім грошей – 200 тисяч доларів – у "представника Ротшильда" вилучили заяву на прийняття у "масони", і перстень "печатка Масонів".

Скрнишот поста Департаменту стратегічних розслідувань

За посаду в Кабміні чоловік був готовий заплатити 200 тис. доларів. Фото: прес-служба Нацполіції

У шахрая вилучили гроші. Фото: прес-служба Нацполиции

Як повідомляли Українські Новини, поліція повідомила жителю Одеси про підозру у заволодінні 1 млн гривень коштів банку за реалізацію неіснуючих товарів.

Шахраї украли понад 360 тис. гривень у матері одного з потерпілих дітей, які були поранені в результаті вибуху гранати в сільському клубі.