У сільському клубі під Тернополем прогримів вибух: 8 дітей в реанімації

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі в Тернопільській області, де постраждали 8 неповнолітніх.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

Вибух, який привів у подальшому до пожежі, яка сталася 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району.

"Постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років, які репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доставили в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

"Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив до приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному у багатоквартирному житловому будинку стався вибух газового котла, після чого почалася пожежа.