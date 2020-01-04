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  • У сільському клубі під Тернополем прогримів вибух: 8 дітей в реанімації
04 січня 2020, субота, 20:48 11
Події 2020-01-04T22:02:18+02:00
Українські Новини
У сільському клубі під Тернополем прогримів вибух: 8 дітей в реанімації

У сільському клубі під Тернополем прогримів вибух: 8 дітей в реанімації

Надежда Комендантова
вибух, постраждалі від вибуху, Реанімація
Вибух у Тернопільській області. Фото :Інформатор
Вибух у Тернопільській області. Фото :Інформатор

Національна поліція відкрила кримінальне провадження через вибух у сільському клубі в Тернопільській області, де постраждали 8 неповнолітніх.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацполиции, передають Українські Новини.

Вибух, який привів у подальшому до пожежі, яка сталася 3 січня в клубі села Угринів Підгаєцького району.

"Постраждали вісім неповнолітніх у віці від 12 до 17 років, які репетирували виступ різдвяного вертепу в клубі. Їх з опіками обличчя та кінцівок 1-2 ступеня доставили в Тернопільську обласну дитячу клінічну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За попередньою оцінкою експертів, причиною вибуху в сільському клубі міг стати витік природного газу.

"Напередодні газовики проводили ремонтні роботи. На місці події фахівці виявили стару газову трубу, в яку зробили врізку. Ймовірно, газ по старій трубі потрапив до приміщення клубу і його накопичення призвело до вибуху", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, у Рівному у багатоквартирному житловому будинку стався вибух газового котла, після чого почалася пожежа.

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