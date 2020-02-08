Одесита підозрюють у заволодінні 1 млн гривень українського банку

Поліція повідомила жителю Одеси про підозру у заволодінні 1 млн гривень коштів банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби департамент кіберполіції Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що 37-річний чоловік за допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошовими коштами українського банку.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок і отримав банківську картку.

Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу.

Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів.

Після цього фігурант через Інтернет оформив "повернення товару".

Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант в декількох банкоматах зняв понад 1 млн гривень, які належали банку.

На даний момент чоловікові вже оголошено про підозру у ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує заволодіння правоохоронцями майна приватних підприємств на 7,5 млн гривень.

Раніше колишньому депутатові Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.