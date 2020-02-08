підписатися на розсилку
24.35 24.7
26.6 27.1
˟
08 лютого 2020, субота, 11:45 5
Судова влада 2020-02-08T11:51:39+02:00
Українські Новини
Одесита підозрюють у заволодінні 1 млн гривень українського банку

Одесита підозрюють у заволодінні 1 млн гривень українського банку

Анна Рудык
Незаконне заволодіння, Заволодіння грошима, шахрайство, банки України
Банкомати. Фото: polradio /Adrian Grycuk
Банкомати. Фото: polradio /Adrian Grycuk

Поліція повідомила жителю Одеси про підозру у заволодінні 1 млн гривень коштів банку.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби департамент кіберполіції Національної поліції, передають Українські Новини.

Наголошується, що 37-річний чоловік за допомогою системи онлайн-платежів банківських установ, які не є резидентами України, заволодів грошовими коштами українського банку.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний зареєстрував юридичну особу, відкрив рахунок і отримав банківську картку.

Ця фірма нібито реалізовувала товари по всьому світу.

Далі на рахунок фірми надійшли кошти від підприємства-нерезидента за нібито сплату товарів.

Після цього фігурант через Інтернет оформив "повернення товару".

Поки банк проводив повернення транзакції, фігурант в декількох банкоматах зняв понад 1 млн гривень, які належали банку.

На даний момент чоловікові вже оголошено про підозру у ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін до 12 років.

Як повідомляли Українські Новини, ДБР розслідує заволодіння правоохоронцями майна приватних підприємств на 7,5 млн гривень.

Раніше колишньому депутатові Ради Микитасю повідомили про підозру у заволодінні чужим майном.

Більше новин про: Незаконне заволодіння Заволодіння грошима шахрайство банки України

У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової
Новини
Зеленський попросив Папу Римського допомогти у звільненні полонених українців 12:35
Одесита підозрюють у заволодінні 1 млн гривень українського банку 11:45
Затримання депутата на хабарі. Фото: прокуратура
У Вінницькій області депутат міськради попався на великому хабарі 11:20
Арахамія прокоментував обшуки на "1+1", заступившись за журналістів 10:55
У Раду внесено проект постанови про звільнення Ситника 10:05
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Ситник стає головною проблемою для відносин української влади з Трампом, - ЗМІ 12:13
Українські фахівці спільно з американськими розробляють програмне забезпечення для аерокосмічної сфери 13:42
Стало відомо скільки сплачують до держбюджету норкові ферми 13:40
Аваков
Аваков назвав Ситника ідіотом і звинуватив у пияцтві 18:37
більше новин
Незадоволена малою зарплатою Новосад купила квартиру в Києві за 944 тис. гривень по ціні нижче середньоринкової 19:06 Оновлено
Дубілет пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 в переписі населення 21:08
Макс Нефедов в клубі Queen на порно-шоу. Скріншот з відео
Глава Митниці Нефьодов засвітився на порно-вечірці в дорогому столичному клубі 17:39
14-річні українці зможуть оформити ID-карту та ідентифікаційний код однією процедурою 23:01
Коронавірус. Фото: Twitter/@kamireddynrao ·
Кількість загиблих від коронавірусу збільшилася до 724 09:15
більше новин
Аномальні морози наступають: українців попередили про погіршення погоди
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok