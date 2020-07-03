"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19

Слідом за "Волинню", у тренера якого виявили коронавірус, інфекцію підтвердили у 7 футболістів клубу "Металург" із Запоріжжя – футболісти не гратимуть наступний матч.

Про це повідомляє прес-служба МФК "Металург" у Facebook.

"Матч 22-го туру з "Рухом" перенесено. Команда повертається додому. Дослідження показали коронавірус в семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19. Зараз найголовніший момент — виконання всіх рекомендацій обласного лабораторного центру і лікарів", — сказано в повідомленні.

Футболістів перевірили напередодні поїздки до Львова на матч. У футбольному клубі уточнюють, що попередні тести були негативними.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус знайшли у гравців ФК "Карпати".

2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 876 до 46 763, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася в 2,25 рази.

А в Запорізькій області 579 випадків.