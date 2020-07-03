підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • "Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19
03 липня 2020, пʼятниця, 22:49 5
Політика 2020-07-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19

"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19

Кира Молчанова
Футбол, Металург, Запоріжжя, Коронавірус
ФК. Металург
ФК. Металург", Запоріжжя. Фото: прес-служба ФК

Слідом за "Волинню", у тренера якого виявили коронавірус, інфекцію підтвердили у 7 футболістів клубу "Металург" із Запоріжжя – футболісти не гратимуть наступний матч.

Про це повідомляє прес-служба МФК "Металург" у Facebook.

"Матч 22-го туру з "Рухом" перенесено. Команда повертається додому. Дослідження показали коронавірус в семи гравців. По приїзду вся команда і персонал клубу проведуть повторне поглиблене тестування на COVID-19. Зараз найголовніший момент — виконання всіх рекомендацій обласного лабораторного центру і лікарів", — сказано в повідомленні.

Футболістів перевірили напередодні поїздки до Львова на матч. У футбольному клубі уточнюють, що попередні тести були негативними.

Як повідомляли Українські Новини, коронавірус знайшли у гравців ФК "Карпати".

2 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус в Україні збільшилася на 876 до 46 763, кількість померлих від захворювання - на 27 осіб до 1 212 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 1,5%, кількість нових летальних випадків збільшилася в 2,25 рази.

А в Запорізькій області 579 випадків.

Більше новин про: Футбол Металург Запоріжжя Коронавірус

Головний тренер футбольного клубу "Волинь" захворі...
Словенія посилює карантин: українці після в'їзду п...
У серпні Wizz Air має намір запустити рейси з Дорт...
Запорізький ФК "Металург" ліквідують протягом двох...
Рада звільнила Смолія з посади голови НБУ
Абітурієнтам з окупованих Донбасу і Криму дозволили вступати в усі українські виші без ЗНО
Новини
"Металург" їде додому. У футболістів ще одного українського клубу виявили COVID-19 22:49
В Україні заблокували схему зловживань з ПДВ, яка завдала шкоди бюджету на 9 млрд гривень 22:17
Українці зможуть отримати короткострокові туристичні дозволи на проживання в Туреччині 22:03
Скріншот: youtube/TRT World Now
На фабриці феєрверків в Туреччині стався вибух: кількість постраждалих наблизилася до 100, 4 людини загинули 21:59
Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина 21:19
більше новин
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
"Шавки, бл*!", – керівник Суспільного Аласанія обізвав журналістів, його вимагають звільнити 16:25
Труханов закликав повернути Будинок Руссова громаді Одеси 17:27
НПФ "Династія" від ICU став кращим пенсійним фондом України в 2020 році 20:14
більше новин
Профспілки і роботодавці вимагають від Шмигаля зупинити масові скорочення в хімічній галузі 21:50
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
Після одноденного падіння захворюваність коронавірусом знову зростає 09:35
більше новин
Кабмін встановив виплати постраждалим від повені в Карпатах: заплатять від 20 тисяч до 300
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok