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26 червня 2020, пʼятниця, 21:31 4
Суспільство 2020-06-26T22:30:02+03:00
Українські Новини
Головний тренер футбольного клубу "Волинь" захворів на коронавірус

Головний тренер футбольного клубу "Волинь" захворів на коронавірус

Кира Молчанова
Футбол, Карантин, Коронавірус у футболістів, Футбольні команди, Андрій Тлумак
Коронавірус. Маска. Фото: Pexels
Коронавірус. Маска. Фото: Pexels

У той час, як пандемія коронавірусу повністю зламала весь календар ігор ФІФА, слідом за клубом "Карпати", у футболістів якого знайшли коронавірус, на карантин може відправитися команда першої ліги "Волинь": у її головного тренера Андрія Тлумака виявили COVID-19.

Про це повідомляє сайт footboom.com.

"Мені важко говорити. Чесно, мені дуже погано сьогодні. Так, це правда, що я хворий на коронавірус. Зробив два тести, які виявилися позитивними. Перебуваю на домашньому лікуванні", — розповів Тлумак.

Головний тренер футбольного клубу першої ліги "Волинь" захворів на коронавірус.

Крім того, в команді ще дві особи хворіють на коронавірус, але це не футболісти.

Повідомлялося, що інфіковані у ФК зробили повторні тести і дотримуються самоізоляції за медичним вимогам.

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня, на Закарпатті в рамках півфінального матчу Кубка України проходить матч "Минай" - "Динамо". Вболівальники вивісили банер в підтримку американського поліціянта Дерека Шовіна, який вбив афроамериканця Джорджа Флойда.

Крім того, чемпіонат Європи з футболу офіційно перенесли на 2021 рік.

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