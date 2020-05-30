Коронавирус в ФК "Карпаты". УПЛ под угрозой

Игроки "Карпат" тренируются перед игрой с "Мариуполем" за несколько часов до того, как в команде обнаружат коронавирус. Фото: fckarpaty.com

Игроки "Карпат" тренируются перед игрой с "Мариуполем" за несколько часов до того, как в команде обнаружат коронавирус. Фото: fckarpaty.com

У сразу нескольких игроков львовского футбольного клуба "Карпаты" выявили коронавирус, поэтому еще не успевшая начаться Украинская премьер-лига снова оказывается под угрозой закрытия.

Об этом сообщает официальный сайт "Карпат" и журналисты в Facebook.

Информацию об инфицированных футболистах сначала опубликовал ресурс " Tatotake" в Facebook.

"По нашей информации, зараженных трое, еще несколько под подозрением, есть заболевшие и среди персонала. Вирус принес в команду один из защитников (фамилию не называем по этическим соображениям), он сейчас госпитализирован, другие игроки пока переносят болезнь без симптомов", — говорится в сообщении.

Там уточняют, что игроки клуба сдали последние тесты 3 дня назад, после чего интенсивно тренировались, а результаты тестирования получили только сегодня. Поэтому на самом деле могла заболеть чуть ли не вся команда.

В понедельник футболисты пройдут повторное тестирование.

На официальном сайте клуба подтвердили эту информацию и добавили, что поставили в известность руководство УПЛ.

В свою очередь, в УПЛ уже приняли решение не проводить запланированный на 31 мая матч между "Карпатами" и "Мариуполем".

Как сообщали Українські Новини, старт завершающей части сезона 2019/20 УПЛ запланирован на 30 мая, а его финал — на 25 июля.

Кабинет Министров в рамках ослабления карантина разрешил проведение богослужений и спортивных соревнований без зрителей с 22 мая.