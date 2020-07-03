Астрологи розповіли, чим небезпечний парад планет-2020 та чого варто уникати в цей період

У суботу, 4 липня, відбудеться унікальне астрономічне явище – парад планет. Деякі експерти вважають небезпечним і дуже рідкісним явищем, яке може принести низку проблем, катаклізмів і негараздів. Астрологи розповіли детальніше про те, що принесе парад планет, чим він небезпечний а також про те, що не можна робити в цей період.

Чому парад планет небезпечний

Вибудовування планет - досить рідкісна подія. Згідно зі спостереженнями астрологів, в такі періоди відбуваються великі і часто негативні зміни у світі, політичні кризи та економічні проблеми.

Парад планет, який відбудеться в цю суботу буде великим. По одну сторону від Сонця вишикуються всі планети Сонячної системи і вони будуть знаходитися в досить вузькому секторі неба, але Уран і Нептун розташуються трохи далі. Подібне явище, але з трохи більшим кутом розкиду планет спостерігалося в 1982 році.

Деякі астрологи вважають, що планети, перебуваючи по одну сторону від Сонця, викликають потужний енергетичний дисонанс. Коли ж вони розкидані по Сонячній системі, вони врівноважують сили один одного. 4 липня 2020 року дисонанс буде більш потужним, ніж коли-небудь за останні кілька десятків років.

Чого очікувати від параду планет 4 липня 2020 року

Астрологи стверджують, що 4 липня і протягом пари тижнів після найбільшого параду планет варто очікувати великих неприємностей. Є шанс, що біда обійде стороною, але багато астрологів вже говорять про можливі неприємності.

Вони виділяють такі три проблеми, які можуть загостритися через парад планет:

Пандемія коронавірусу може дати про себе знати з новою силою, вірус мутує або виявляться якісь невтішні факти. Вишикувавшись в ряд, планети можуть спровокувати економічний колапс. На цьому ж фоні можуть початися війни, нові кризи політичного характеру. Природні катаклізми. У такі періоди часто трапляються землетруси, урагани, нещасні випадки.

Поради астрологів на 4 липня 2020 року

Більшість астрологів вважає, що якщо всі люди будуть дотримувати правила і залишаться розсудливими, вдасться уникнути колапсу. Вони радять позбутися від негативних думок і емоцій.

Крім можливих глобальних проблем можуть виникнути і негаразди особистого характеру. Експерти настійно радять не шукати пригод і не ризикувати. По закінченні пари днів після параду планет можна буде розслабитися, але все одно краще не наживати собі нових ворогів і недоброзичливців.

Не варто робити 4, 5 і 6 липня дорогих придбань.

Найближчий місяць варто проявляти обачність навіть у найбільш очевидних справах і питаннях.

Як повідомляли Українські Новини, цього місяця очікується метеоритний потік Південні дельта-Аквариди і низка інших астрономічних явищ.

Крім того, в липні в липні очікується кілька магнітних бур, які можуть негативно вплинути на метеочутливих людей.