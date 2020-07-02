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02 липня 2020, четвер, 10:01 6
Світ 2020-07-02T11:15:02+03:00
Українські Новини
Туреччина засмутилася, що не потрапила до "зеленого" списку країн і закликала ЄС "виправити непорозуміння"

Туреччина засмутилася, що не потрапила до "зеленого" списку країн і закликала ЄС "виправити непорозуміння"

Елизавета Кесельман
Шенген, Карантин, Туреччина, Відкриття кордонів
Туреччина-ЄС. Фото: ZN.ua
Туреччина-ЄС. Фото: ZN.ua

У той час, як Італія попри рішення ЄС не відриє кордони, Туреччина стала однією з перших країн, яка відкрила зовнішні туристичні кордони без карантину та самоізоляції. Проте Євросоюз не включив Туреччину в "зелений" список країн, для яких з 1 липня дозволено в'їзд на територію Шенгену. У відповідь на це, Туреччина ЄС закликала переглянути своє рішення і відкрити для неї кордон. Про це зазначається в повідомленні пресслужби МЗС Туреччини.

"Ми розчаровані, що Туреччина не була включена до списку третіх країн, для яких рекомендується скасувати обмеження на несуттєві поїздки в ЄС з 1 липня 2020 року... Ми очікуємо виправлення цієї помилки про обмеження проїзду для наших громадян як можна швидше", - йдеться в заяві.

Як заявили в міністерстві, Туреччина вжила для боротьби з пандемією коронавірусу всі необхідні заходи, і результат в цьому плані очевидний.

"Це рішення має бути прийняте на основі об'єктивних критеріїв і повинно враховувати досягнення Туреччини, які були визнані зразковими Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спільнотою", - резюмували у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня Туреччина відкрила кордони і відновила пасажирські перевезення з Україною.

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