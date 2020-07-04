Для чотирьох знаків зодіаку парад планет стане переломним моментом, — гороскоп від Павла Глоби на сьогодні

Деякі люди можуть відчути на собі вплив параду планет, який очікується 4 липня, проте сильно вплинути на здоров'я це астрономічне явище не може. Однак астролог стверджує, що для Овнів, Тельців, Дів і Скорпіонів цей день буде переломним. Детальніше про астрологічний прогноз на суботу, 4 липня, розповів Павло Глоба.

Овен

Парад планет виявиться досить напруженим і складним днем для Овнів. В суботу буде спостерігатися багато негативної енергетики, готової увірватися в їх життя. Представникам цього знаку доведеться боротися з безліччю труднощів, проблем і неприємних ситуацій. Причому велика їх частина виникне раптово і заважатиме просуватися вперед. У такій ситуації Овнам вкрай важливо не розгубитися. Вирішуйте проблеми за раз і не намагайтеся скрізь встигнути. В цей день не можна відволікатися, інакше є ризик зробити фатальну помилку і доведеться мати справу з її наслідками. Також не слід поспішати з прийняттям важливого рішення і братися за нові проекти.

Телець

Якщо Телець поведе себе правильно, то цей день обернеться для нього величезною удачею. Положення планет і зірок надасть їм час для того, щоб завершити розпочаті раніше проекти, реалізувати давні задуми і розпланувати втілення майбутніх складних ідей. Тобто, Тельці зможуть виконати все, до чого раніше не доходили руки. Тому астрологічний прогноз закликає представників цього знака сконцентруватися на роботі і не відволікатися на сторонні і непотрібні фактори. Але день стане негативним і принесе проблеми, якщо вирішите розважитися і будете лінуватися. Тоді всі невирішені питання зваляться на Тельців в липні і займуть весь час на усунення, а також позбавлять привабливих перспектив.

Діва

Досить непросто пройде парад планет для Дів. В цей день положення планет і зірки нагородять великою відповідальністю на професійному терені. Можливо, доведеться взятися за реалізацію складного проекту або ж представникам цього знаку довірять керувати командою співробітників. У напруженій ситуації Дівам легко буде скотиться до деспотизму і завалити весь проект. Насамперед, не здумайте гальмувати з прийняттям рішень. Діви володіють необхідними знаннями і досвідом, щоб зробити правильний вибір. Також при спілкуванні з колегами та підлеглими ведіть себе більш дипломатично і не намагайтеся когось придушити. Уміння розташувати до себе дозволить досягти приголомшливих результатів.

Скорпіон

Парад планет пройде досить напружено для Скорпіонів. B принципі, день дасть багато можливостей і шансів, щоб просунутися вперед. Але розвиток подій залежить від настрою представників цього знаку і вміння контролювати власні емоції. А ось з цим можуть виникнути великі проблеми. Справа в тому, що Скорпіони в суботу зможуть легко зірватися. Астрологічний прогноз каже, що представники цього знака будуть нервувати через дрібниці і вступати в будь-яку сварку, тому що будуть чіплятися за обставини. Потрібно вчасно взяти себе в руки, інакше всі найбільш привабливі перспективи пройдуть повз і є ризик нажити собі нових ворогів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали детальний прогноз на перший тиждень липня.

Також у липні можна буде спостерігати парад планет і низку інших астрономічних явищ.