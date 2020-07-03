Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина

Вибух стався в офісі партії "Опозиційна платформа — за життя" у Полтаві, 1 дівчина постраждала. Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини. "На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб кримінального блоку та слідчо-оперативна група. В результаті вибуху постраждала працівниця офісу, її доставили в лікарню для обстеження", — сказано в ньому. Депутат Ради Ілля Кива ("Опозиційна платформа") у соціальній мережі Facebook повідомив, що вибухнув офіс "Опозиційної платформи". Згідно з повідомленням поліції, на місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку. У результаті вибуху постраждала дівчина 1998 року народження, яка була в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми, також пошкоджено стіни та меблі в приміщенні. Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії, проводиться огляд місця вибуху для з'ясування всіх обставин і типу вибухового предмету. Оперативники спілкуються зі свідками і очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент скоєння правопорушення та причетних до нього осіб Як повідомляли Українські Новини, 23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б. Міністерство внутрішніх справ вважає пріоритетною версією вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві недотримання технологій повірки лічильників.