Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина

Вибух стався в офісі партії "Опозиційна платформа — за життя" у Полтаві, 1 дівчина постраждала.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб кримінального блоку та слідчо-оперативна група. В результаті вибуху постраждала працівниця офісу, її доставили в лікарню для обстеження", — сказано в ньому.

Депутат Ради Ілля Кива ("Опозиційна платформа") у соціальній мережі Facebook повідомив, що вибухнув офіс "Опозиційної платформи".

Згідно з повідомленням поліції, на місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

У результаті вибуху постраждала дівчина 1998 року народження, яка була в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми, також пошкоджено стіни та меблі в приміщенні.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії, проводиться огляд місця вибуху для з'ясування всіх обставин і типу вибухового предмету.

Оперативники спілкуються зі свідками і очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент скоєння правопорушення та причетних до нього осіб

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б.

Міністерство внутрішніх справ вважає пріоритетною версією вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві недотримання технологій повірки лічильників.