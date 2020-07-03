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03 липня 2020, пʼятниця, 21:19 11
Події 2020-07-03T23:00:01+03:00
Українські Новини
Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина

Від вибуху гранати у полтавському офісі партії Бойка постраждала дівчина

Кира Молчанова
Полтава, вибух, ОПЗЖ, вибух офісу
Полтава. Фото: Максим Бондаревський
Полтава. Фото: Максим Бондаревський

Вибух стався в офісі партії "Опозиційна платформа — за життя" у Полтаві, 1 дівчина постраждала.

Про це сказано в повідомленні пресслужби Національної поліції, передають Українські Новини.

"На місці події працюють співробітники вибухотехнічної та експертної служб кримінального блоку та слідчо-оперативна група. В результаті вибуху постраждала працівниця офісу, її доставили в лікарню для обстеження", — сказано в ньому.

Депутат Ради Ілля Кива ("Опозиційна платформа") у соціальній мережі Facebook повідомив, що вибухнув офіс "Опозиційної платформи".

Згідно з повідомленням поліції, на місце виїхали вибухотехніки та експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

У результаті вибуху постраждала дівчина 1998 року народження, яка була в офісі: за попередньою інформацією, у неї легкі травми, також пошкоджено стіни та меблі в приміщенні.

Голова Національної поліції Ігор Клименко повідомив, що наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до вибуху в офісі політичної партії, проводиться огляд місця вибуху для з'ясування всіх обставин і типу вибухового предмету.

Оперативники спілкуються зі свідками і очевидцями, а також перевіряють наявність відеокамер, які могли зафіксувати момент скоєння правопорушення та причетних до нього осіб

Як повідомляли Українські Новини, 23 травня вибух стався біля офісу партії "Опозиційна платформа - За життя" в центрі Києва по вул. Великій Васильківській, 23Б.

Міністерство внутрішніх справ вважає пріоритетною версією вибуху в багатоповерховому будинку в Дарницькому районі в Києві недотримання технологій повірки лічильників.

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