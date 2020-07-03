Подорож за кордон. Одна з країн "зеленого" списку потрапила в "червоний"

Оновилася інформація про країни, куди можуть полетіти на відпочинок українці: в "червону зону" потрапила Чорногорія. Про це зазначається в повідомленні Державного агентства розвитку туризму України в Telegram.

При цьому "червоним" поки що залишається і Єгипет.

Зате Албанія, Туреччина і Хорватія — в зеленій зоні.

У відомстві нагадали, що громадяни, які приїжджають з країн "червоної зони" в Україну, повинні проходити обсервацію 14 днів або скористатися додатком "Дій вдома".

Раніше Кабмін своїм рішенням дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в'їжджає на територію України з країн "червоної зони", за умови, якщо вони зроблять тест на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і отримають негативний результат.

В'їжджати з країн "зеленої" зони можна без обмежень.

Для в'їзду в Україну іноземним громадянам необхідний страховий поліс, що покриває витрати на COVID-19 і обсервацію.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ поділило країни з коронавірусом на 2 категорії. Що означає "зелена" та "червона" зони.

Крім того, в Україні розробили портал для туристів з правилами, підказками і можливістю купити страховку.