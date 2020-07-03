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  • Власник мережі ресторанів "Mamamia" Тюрін стверджує, що заборона роботи ресторанів після 22:00 на мережі не відобразилася
03 липня 2020, пʼятниця, 20:04 6
Економіка 2020-07-03T21:00:02+03:00
Українські Новини
Власник мережі ресторанів "Mamamia" Тюрін стверджує, що заборона роботи ресторанів після 22:00 на мережі не ві

Власник мережі ресторанів "Mamamia" Тюрін стверджує, що заборона роботи ресторанів після 22:00 на мережі не відобразилася

Елизавета Кесельман
Ресторан, Карантин, Київ, Посилення карантину
Піцерія Mamamia. Фото: mamamia.ua
Піцерія Mamamia. Фото: mamamia.ua

Власник мережі ресторанів "Mamamia" Олексій Тюрін зазначає, що рішення КМДА про заборону роботи кафе і ресторанів після 22:00 не відобразилося на роботі ресторанів мережі.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"На наших ресторанах це рішення ніяк не відобразилося. Ми традиційно працюємо до 22:00; такий у нас графік. Звичайно, буває, що в суботу або неділю робочий день триває до 23:00, але це не так суттєво. Тому проблем для нас у цьому рішенні я не бачу", — повідомив Тюрін.

Крім того, він зазначає, що рішення київської влади є обгрунтованим.

"Я спочатку не розумів причин цієї заборони. А потім побачив у мережі фото і відео з нічних клубів, де люди, зокрема молодь, танцює в клубах без засобів захисту. Я думаю, що саме тому Кличко і вирішив ввести подібні заходи", — підкреслив Тюрін.

Як повідомляли Українські Новини, директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова констатує, що заборона роботи закладів громадського харчування після 22:00 негативно впливає на бари.

24 червня Київ дозволив роботу ресторанів, кафе, театрів, кінотеатрів і басейнів.

Кабінет Міністрів дозволив ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях з 5 червня за умови відповідності критеріям адаптивного карантину та дотримання встановлених обмежень.

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