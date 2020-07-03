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03 липня 2020, пʼятниця, 19:45 5
Суспільство 2020-07-03T20:45:02+03:00
Українські Новини
"Планета кіно" розповіла про заповненість залів у перший день роботи після карантину

"Планета кіно" розповіла про заповненість залів у перший день роботи після карантину

Валерия Драгомирова
Карантин, кінотеатр, Карантин в Україні, пом'якшення карантину, відкриття кінотеатрів, Планета кіно
Кіно. Фото: pixabay
Кіно. Фото: pixabay

Мережа кінотеатрів "Планета кіно" констатує низьку результативність роботи кінотеатрів мережі за першу добу після зняття карантинних обмежень.

Про це Українським Новинам повідомив співвласник мережі Дмитро Деркач.

"Результати очікувано погані. (2 липня) ми працювали в два рази гірше, ніж по четвергах до карантину. Поки що складно і рано говорити про підсумки, треба попрацювати хоча б тиждень, а краще — місяць, тоді буде зрозуміло. Ми сподіваємося, що працювати в такому режимі все ж краще, ніж бути повністю закритими і нести щомісяця мільйонні збитки", — повідомив Деркач.

Водночас, відвідувачі купують квитки і на сеанси, що будуть проходити протягом місяця, але продажі менше, ніж до карантину.

Деркач зазначає, що повернутися до докарантинних показників найближчим часом у мережі ніяк не вийде.

"Незабаром (повернутися до докарантинних показників) ми не зможемо. Оскільки немає очікуваних прем'єр і є частина людей, які бояться відвідувати публічні місця. Ситуація зможе покращиться ближче до зими, якщо не буде другої хвилі карантину у світі", — повідомив Деркач.

Також Деркач підкреслив, що кіностудії більше орієнтуються на ситуацію в США, Китаї, Великій Британії та інших великих країнах; тільки за умови нормалізації роботи кінотеатрів у цих країнах студії будуть випускати фільми.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив відновити роботу кінотеатрів з 2 липня.

Мережа кінотеатрів "Планета кіно" відновила роботу кінотеатрів в Києві з 2 липня.

 

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