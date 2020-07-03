Багато рестораторів зараз вважають, що йде війна проти ресторанів у Києві, — Насонова

Директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова прогнозує різке падіння виручки або втрату бізнесу для 70% рестораторів в Києві через обмеження роботи.

Про це вона повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Для близько 70% таке рішення — це або втрата бізнесу взагалі, або втрата не менш ніж половини виручки", — сказала Насонова.

Вона підкреслила, що прописані вимоги до роботи ресторанів у період карантину дуже складно виконати без порушень.

"Багато рестораторів зараз думають, що просто йде війна проти ресторанів у Києві. Тобто, спеціально хочуть цей бізнес показово знищувати", — прокоментувала вона.

При цьому малий і середній ресторанний бізнес сумнівається в дотриманні обмежень ресторанами, пов'язаними з владою.

Як повідомляли Українські Новини, Ольга Насонова стверджує, що ресторатори не можуть планувати свій бізнес через зміну обмежень.

Також вона вважає, що заборона роботи після 22:00 — це передчасна смерть для барів.