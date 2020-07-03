Заборона роботи після 22:00 — це передчасна смерть для барів, — ресторатор

Заборона роботи закладів громадського харчування після 22:00 негативно впливає на бари.

Про це директор компанії "Ресторанний консалтинг" Ольга Насонова повідомила у коментарі Українським Новинам.

"Якщо потрібно закриватися о 10 вечора, це, в принципі, всю роботу бару припиняє. Вони не працюють вранці, вони не працюють вдень. Основний потік відвідувачів йде в основному після 9 вечора. Для цього напряму ресторанного бізнесу це майже передчасна смерть", - сказала Насонова.

За її словами, деякі бари розглядають можливість закриття на деякий час.

Водночас ресторанний бізнес сподівається, що рішення про обмеження роботи закладів громадського харчування в Києві буде скасовано протягом тижня.

"Якщо не скасують, то бари, кальянні і навіть багато ресторанів просто будуть думати, як це порушити", - прогнозує Насонова.

Крім того, від обмеження роботи зранку (не раніше ніж 10 годин) збитки несуть кав'ярні.

"У кав'ярнях потік йде з 8 години, коли люди йдуть на роботу", - зазначила експерт.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив ресторанам приймати відвідувачів у приміщеннях з 5 червня за умови відповідності критеріям адаптивного карантину та дотримання встановлених обмежень.

Водночас кількість нових випадків коронавірусу у Києві продовжує зростати.