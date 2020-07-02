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02 липня 2020, четвер, 13:59 9
Європа 2020-07-02T15:15:03+03:00
Українські Новини
Польща оплатить тести на коронавірус для українських працівників

Польща оплатить тести на коронавірус для українських працівників

Ольга Фандорина
Карантин, Польща, тести на коронавірус, українсько-польський кордон
Межа Заробітчани Виїзд українців за кордон. Фото: УП
Межа Заробітчани Виїзд українців за кордон. Фото: УП

У Польщі, де українські робітники почали скаржитися на пекельні умови праці та невиплату зарплат, стали безкоштовно проводити тестування працівників з України на коронавірус COVID-19 коштом польського бюджету. Про це в ефірі телеканалу "Будинок" заявив посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький.

Ціхоцький заявив, що українські заробітчани повертаються до Польщі з кінця травня. Українці на кордоні заповнюють анкету, в якій вказують, де працюють і будуть жити, щоб перевірити їх на дотримання карантину.

"Всі громадяни України, які працюють у Польщі, проходять тестування з держкоштів Польщі... вони проходять карантин за місцем роботи", - зазначив Ціхоцький.

Він також уточнив, що карантин не обов'язково означає ізоляцію, однак протягом перших 8 днів для приїжджих обмежено пересування по Польщі.

Раніше повідомлялося, що сезонні працівники, які вирішили приїхати в Польщу зі східних країн, зможуть відразу приступити до роботи без 14-денного карантину.

Однак не всі можуть потрапити в Польщу навіть з готовими документами. Відкриття єдиного пішого переходу на українсько-польському кордоні "Шегині-Медика" у Львівській області викликало ажіотаж і черги.

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