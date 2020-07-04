На вихідних в Україні спека до +39°. Синоптики розповіли, коли і де ослабне температура

На вихідний у більшості областей України очікується сильна спека до +39 градусів, водночас синоптики попереджають, що в Херсонську область йде спека до +42 градусів.

Про це на написала на своїй сторінці у соцмережі Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

Вдень очікується +30 +35 градусів, на півдні, сході та місцями в центрі +36 +39 градусів.

Тільки на заході буде трохи свіжіше, +25 +29 градусів, місцями +20 +24 градуси.

"У суботу короткочасні дощі та грози пройдуть на півночі України, у Вінницькій області, ще торкнуться Прикарпаття, Чернівецьку, Тернопільську та Хмельницьку області. Все, що не ввійшло в перелік - без істотних опадів", - написала синоптик.

У неділю на півдні та сході України очікується суха сонячна погода з сильною спекою.

Грозові локальні дощі можливі 5 липня місцями в північних, центральних областях, локально на Прикарпатті та на Волині.

У Києві 4 липня очікується гроза, на вихідних у столиці спека послабшає до +28 +29 градусів.

В понеділок на Івана Купала, 6-7 липня, спека візьме реванш і знову вище +30 градусів. А ось з 8 липня відчутно посвіжіє, очікується +25 +27 градусів.

За словами синоптика, на півдні та сході України ослаблення сильної спеки ймовірно з 10-го липня.

Погода 4 липня. Карта: Укргідрометцентр

Погода 5 липня. Карта: Укргідрометцентр

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, чого чекати від найтеплішого літнього місяця.

Також у липні очікується кілька магнітних бур.