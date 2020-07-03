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03 липня 2020, пʼятниця, 18:18 11
Верховна Рада і партії 2020-07-03T19:30:02+03:00
Українські Новини
Не треба на мене тикати. У Раді сталася перепалка між Разумковим і нардепами "Євросолідарності"

Не треба на мене тикати. У Раді сталася перепалка між Разумковим і нардепами "Євросолідарності"

Елена Новикова
Перепалка, Верховна Рада України, Дмитро Разумков, Європейська солідарність, засідання Верховної Ради
У Раді сталася перепалка між Разумковим і депутатами ЄС. Скріншот трансляції
У Раді сталася перепалка між Разумковим і депутатами ЄС. Скріншот трансляції

У п'ятницю, 3 липня, у Верховній Раді під час розгляду законопроєкту № 3734 про вступ випускників шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму у вищі навчальні заклади без проходження зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за держзамовленням відбулася словесна перепалка між спікером Ради Дмитром Разумковим і народними депутатами від партії "Європейська солідарність".

Про це свідчить відеотрансляція засідання.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закликав нардепів проголосувати за законопроєкт № 3734 у другому читанні і в цілому. Але депутати від "Європейської солідарності" виступили проти, заблокували трибуну парламенту і вимагали "слово".

Пізніше Разумков перейшов на підвищений тон і російську мову.

"Не кричіть на мене, будь ласка. Не підвищуйте на мене голос і пальцем на мене теж тикати не треба. Я вам ще раз можу повторити і російською, і англійською. Не треба на мене тикати", — сказав він.

Разумков також зазначив, що якщо нардепи щось поламають, то потім доведеться заплатити.

В результаті за ухвалення законопроекту № 3734 за основу проголосували 266 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 310 депутатів. Фракція "Європейська солідарність" не дала жодного голосу "за".

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський іініціював дозвіл випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вузів без ЗНО.

Крім того, вступна кампанія до вишів розпочнеться 1 серпня.

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