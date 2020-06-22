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22 червня 2020, понеділок, 15:08 3
Президент 2020-06-22T15:30:13+03:00
Українські Новини
Зеленський хоче дозволити випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО

Зеленський хоче дозволити випускникам шкіл з Донбасу та Криму вступати до вишів без ЗНО

Ирина Николенко
ЗНО, Новини ДНР, Новини ЛНР, ВНЗ, Новини Криму, Абітурієнти, ЗНО-2020, випускники-2020
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com/
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com/

Президент Володимир Зеленський ініціює дозвіл випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей і анексованого Росією Криму вступади у всі українські вищі навчальні заклади без здачі зовнішнього незалежного тестування (ЗНО) за державним замовленням в той час, як Зеленський підписав закон, згідно з яким випускники шкіл 2020 року можуть не проходити державну підсумкову атестацію, у тому числі у форматі ЗНО.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Володимир Зеленський ініціює внесення змін у Закон "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу до закладів вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей та Криму. Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій зможуть вступати до ЗВО України без зовнішнього незалежного оцінювання і мати можливість вступити у всі виші України, а не за обмеженимуокремим списком, як це відбувається зараз", – сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, всі бажаючі з тимчасово окупованих територій Донбасу будуть навчатися безкоштовно, за державнис замовленням в межах квот.

"Зараз така норма діє лише для випускників з анексованого Криму і Севастополя", – сказано в ньому.

Зеленський зазначив, що таким чином хоче максимально заохотити випускників переїжджати на підконтрольні території.

"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь", – сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада дозволила добровільно проходити ЗНО учням, які завершують загальну середню освіту у 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом.

Міністерство освіти розширив список до сотні ВНЗ, які в цьому році можуть вступати випускники з окупованого Донбасу і Криму.

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