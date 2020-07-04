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04 липня 2020, субота, 06:30 8 Інфографіка
Економіка 2020-07-04T08:15:02+03:00
Українські Новини
Пенсійний фонд розпочав виплату липневих пенсій

Пенсійний фонд розпочав виплату липневих пенсій

Валерия Драгомирова
виплата пенсій, Пенсійний фонд, пенсія, пенсія в Україні, фінансування пенсій
Пенсії
Пенсії

Тоді як в Україні запустили автоматичне призначення пенсії, Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати 2-3 липня направили 3,7 млрд гривень.

Про це сказано в повідомленні Пенсійного фонду в соцмережі Facebook. "Пенсійний фонд України, згідно з затвердженим графіком, почав фінансування пенсій липня. 2-3 липня 2020 року на пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень", — сказано в ньому.

Зазначається, що виплата липневих пенсій буде проводитися у визначену кожному пенсіонеру дату в установленому порядку.

На виплати пенсій 2-3 липня направили 3,7 млрд гривень. Иинфографика: Пенсійний фонд УкраїниНа виплати пенсій 2-3 липня направили 3,7 млрд гривень. Інфографіка: Пенсійний фонд України

Як повідомляли Українські Новини, з 1 липня в Україні підвищили пенсії. Зокрема, розмір ПМ для осіб, які втратили працездатність, збільшується з 1638,00 до 1712,00 грн.

Також з 1 липня в Україні збільшився прожитковий мінімум.

 

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