Відпустка 2020: скільки коштує відпочинок на Голубих озерах в Чернігівській області

В Україні влітку все популярнішим стає зелений внутрішній туризм в той час, як розпочався літній сезон, а в Одесі посилили карантин. Відпустку 2020 можна провести в одному з наймальовничніших місцб Укаїни - Голубих озера в Чернігівській області, де ціни за житло в середньому коштують від 450 гривень за добу на двох людей.

Голубі озера в Олешні

Голубі озера з чистою прозорою водою – альтернатива відпочинку на морі. Вони знаходяться у Чернігівській області в селі Олешня. Озера з прозорою і цілющою водою – чудове місце для літнього відпочинку всією сім'єю. Озера оточені сосновим лісом, є можливість рибалити, збирати ягоди і гриби.

Голубі озера в Олешні приваблюють не лише українських туристів, це ще популярне місце відпочинку серед іноземців із сусідньої Білорусі, Литви і навіть Польщі. У розпал сезону в Олешню приїжджає дуже багато відпочивальників.

Блакитні озера. Фото: kolokray.com

Водойми назвали Голубими через блакитно-синю воду, як у морі. Цей ефект створюється через те, що ці місця – родовище кварцового піску високої якості, таку використовують при виготовленні скла. Голубі озера в Олешні утворилися на місці відпрацьованих кварцових кар'єрів. Також вода вважається цілющою, яка допомагає в лікуванні захворювань суглобів.

Вартість проживання

На березі озера облаштовані пляжні зони, також тут дуже популярний відпочинок з наметами, зупинитися можна не тільки в наметових кемпінгах, але і в садибах зеленого туризму, котеджах, будинках місцевих жителів.

Ціни за двомісний номер стартують в середньому від 450 гривень за добу.

Також є можливість замовити окремі будиночки. Будиночок з двома кімнатами коштує від 1300 гривень за добу. Вміщається до 5 осіб. Серед зручностей: кухня, холодильник, чайник, душ, гаряча вода, санвузол.

Відпочинок в Чернігівській області. Фото: focus.ua

Екскурсії та визначні пам'ятки

Неподалік від Олешни, на самому кордоні з Білоруссю, знаходиться село Добрянка. В ньому перебувати старовинна старообрядницька церква, дерев'яний храм Св. Дмитра Солунського 1790 року побудови.

В Любечі можна відвідати Антонієву печеру. Підземний храм був створений в XI столітті святим Антонієм Печерським, засновником Києво-Печерської лаври, який народився в Любечі.

Також в Любечі є красива Спасо-Преображенська церква 1817 року.

У містечку Седнів перебувати кам'яниця Лизогубів та Воскресенська церква 1690 року з усипальницею цього козацько-старшинського роду; садиба з парком XIX століття, де бували Тарас Шевченко і Леонід Глібов, а також дерев'яна Георгіївська церква 1745 року.

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