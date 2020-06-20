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20 червня 2020, субота, 06:30 5
Туризм 2020-06-20T06:45:01+03:00
Українські Новини
"Асканія-Нова" – одне з 7 чудес України. Куди поїхати і що подивитися в Херсонській області на День Конституці

"Асканія-Нова" – одне з 7 чудес України. Куди поїхати і що подивитися в Херсонській області на День Конституції

Ирина Николенко
Херсонська облрада, відпочинок, День Конституції, Внутрішній туризм, Асканія-Нова, Літня відпустка, Відпустка 2020, вихідні на День Конституції

Тоді як розпочався літній сезон відпусток, а поїздки за кордон поки що залишаються малодоступними, українці обирають внутрішній туризм. Одним з найпопулярніших місць відпочинку на День Конституції, під час якого буде 3 офіційних вихідних дні, залишається степовий заповідник "Асканія-Нова" в Херсонській області, адже в цьому регіоні найменша кількість хворих на коронавірус, передають Українські Новини.

За 140 кілометрів від Херсона розгортається унікальний степовий заповідник "Асканія-Нова". Він вважається перлиною не тільки Приазов'я, а і всієї України. Він один з найстаріших степових біосферних заповідників планети, заснований в кінці XIX століття Фрідріхом Едуардовичем Фальц-Фейном. Крім того – це найбільша степова заповідна територія Європи. "Асканія-Нова" розташовується на території 33 тис. гектарів.

В екосистемах налічується більш ніж 500 видів вищих рослин і понад 3 тисяч видів тварин. У 1984 році рада ЮНЕСКО вніс Асканію до списку еталонних територій планети.

Що подивитися в заповіднику

Дендропарк "Асканія-Нова" створено в безводному степу, практично непридатному для вирощування деревних рослин. Однак це не завадило створенню заповідника, і тепер тут можна побачити колекцію деревних рослин – представників різних географічних районів земної кулі; алею пірамідальних дубів, велику степову галявину з групою кримських сосен, створену в 1908-1913 роках.

У центрі старого парку можна побачити мальовничий ставок з маленьким острівцем і ліліями на водяному дзеркалі.

При створенні системи галявин використовували різні ландшафтні елементи. Привабливою вважається поляна ветибюльного типу, де зібрано дерева півдня і півночі, сходу і заходу. Поряд з грабом – юка та сумах голий, ялиця кавказька і тюльпанове дерево. Є навіть ровесники динозаврів – метасеквойя та гінкго дволопатеве.

ЗаповідникЗаповідник "Асканія-Нова". Фото: ua.igotoworld.com

Асканійський зоопарк закладено в 70-х роках XIX століття, в якому вже більше ста років живуть звірі та птахи з усього світу. Зараз в асканійському зоопарку можна зустріти переселенців з Африки і Австралії, Північної та Південної Америки, Центральної Азії і Далекого Сходу, навіть з Арктики. Колекція зоопарку "Асканія-Нова" представлена 41 видом ссавців, 3 видами безкілевих і 81 видом кілегрудих птахів.

Також у зоопарку утримуються 2,5 тисячі особин 60 рідкісних видів, які підпадають під охорону різного рівня "Червоних книг" та кількох міжнародних конвенцій — Вашингтонської, Бернської та Боннської. Серед них: африканський страус, австралійський ему і американська нанду.

"Асканія-Нова". Фото: in.ck.ua

Раніше Українські Новини повідомляли, відпочинок на День Конституції стоїть на Чорному морі дорожче ніж на Азовському узбережжі.

Одними з найбільш популярних місць зеленого туризму серед українців залишаються Карпати і Волинь з унікальними озерами.

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