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03 липня 2020, пʼятниця, 21:00 21
Суспільство 2020-07-03T23:15:02+03:00
Українські Новини
Пекельна спека під +40, але місцями накриє град і шквали. Прогноз погоди на 4 липня

Пекельна спека під +40, але місцями накриє град і шквали. Прогноз погоди на 4 липня

Анна Рудык
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Дощ. Фото: pixabay
Дощ. Фото: pixabay

У суботу, 4 липня, в Києві мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, вночі без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +28...+30 градусів, вночі +19...+21 градус, в той час, як червень в Києві побив 5 температурних рекордів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +21...+27 градусів.

У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У Моршині короткочасні дощі, грози, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +21...+24 градуси.

У Трускавці короткочасні дощі, грози, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +21...+24 градуси.

У Сваляві короткочасні дощі, грози, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+34 градуси, у Житомирській області +22...+27 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +31...+37 градусів. У Вінницькій області короткочасний дощ, гроза, пориви вітру та шквали 15-20 м/с. Температура вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+30 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +32...+37 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+39 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +31...+36 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.

3 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, 3 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +32...+34 градуси.

Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

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