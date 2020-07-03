Пекельна спека під +40, але місцями накриє град і шквали. Прогноз погоди на 4 липня

У суботу, 4 липня, в Києві мінлива хмарність, вдень короткочасний дощ, гроза, вночі без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вдень +28...+30 градусів, вночі +19...+21 градус, в той час, як червень в Києві побив 5 температурних рекордів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+19 градусів, вдень +21...+27 градусів. У Карпатах короткочасний дощ, температура вночі +7...+12 градусів, вдень +10...+15 градусів. У Моршині короткочасні дощі, грози, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +21...+24 градуси. У Трускавці короткочасні дощі, грози, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +21...+24 градуси. У Сваляві короткочасні дощі, грози, температура вночі +17...+19 градусів, вдень +25...+27 градусів. На півночі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град, вітер північний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +16...+21 градус, вдень +28...+34 градуси, у Житомирській області +22...+27 градусів. У центрі України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+22 градуси, вдень +31...+37 градусів. У Вінницькій області короткочасний дощ, гроза, пориви вітру та шквали 15-20 м\/с. Температура вночі +16...+22 градуси, вдень +28...+30 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +32...+37 градусів. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Одеській області вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +33...+39 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +31...+36 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси. 3 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +25 градусів. Як повідомляли Українські Новини, 3 липня в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +32...+34 градуси. Тим часом синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.