Аномальна спека до +37 атакує Україну перед вихідними. Прогноз погоди на 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, в Києві, де вже в червні було зафіксовано 5 температурних рекордів, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +32...+34 градуси, вночі +18...+20 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр Українським Новинам.

На заході України мінлива хмарність, помірний дощ, у Закарпатті, в Карпатах і вдень на Прикарпатті сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів.

У Карпатах сильний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +14...+19 градусів.

У Моршині вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Трускавці вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.

У Сваляві сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки в Житомирській області невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, у Сумській області без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +30...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +31...+36 градусів, у Харківській області +29...+34 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +31...+37 градусів, в Одеській області +28...+33 градуси.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси.

У Ялті без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси.

2 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.