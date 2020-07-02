Аномальна спека до +37 атакує Україну перед вихідними. Прогноз погоди на 3 липня

У п'ятницю, 3 липня, в Києві, де вже в червні було зафіксовано 5 температурних рекордів, без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с, мінлива хмарність. Температура повітря вдень +32...+34 градуси, вночі +18...+20 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр Українським Новинам. На заході України мінлива хмарність, помірний дощ, у Закарпатті, в Карпатах і вдень на Прикарпатті сильний дощ, грози, в окремих районах град, вітер північно-західний, 3-8 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +14...+20 градусів, вдень +22...+28 градусів. У Карпатах сильний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +14...+19 градусів. У Моршині вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Трускавці вночі помірний дощ, вдень сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів. У Сваляві сильний дощ, температура вночі +16...+18 градусів, вдень +23...+25 градусів. На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, тільки в Житомирській області невеликий короткочасний дощ, вдень місцями короткочасний дощ, у Сумській області без опадів, вітер південний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+34 градуси. У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси, в Кіровоградській і Дніпропетровській областях +30...+35 градусів. На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +31...+36 градусів, у Харківській області +29...+34 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +16...+23 градуси, вдень +31...+37 градусів, в Одеській області +28...+33 градуси. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 3-8 м\/с. Температура повітря вночі +18...+23 градуси, вдень +29...+34 градуси. У Ялті без опадів. Температура вночі +20...+22 градуси, вдень +31...+33 градуси. 2 липня о 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +23...+28 градусів, у Дніпрі біля Києва +24 градуси. Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020. Тим часом синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.