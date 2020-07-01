Червень у Києві побив 5 температурних рекордів

В Києві з 10 по 12 червня було побито п'ять температурних рекордів, водночас в липні синоптики обіцяють неймовірну спеку до +39, потужні тропічні зливи і засуху. Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського.

"У Києві з 10 по 12 червня було побито аж 5 температурних рекордів", - сказано в повідомленні.

За рейтингом найтепліших за 140 років, минулий червень посів шосте місце, а 8 днів у місяці були з максимальною температурою вище +30,0 градусів.

Так, за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, найхолодніше в Києві 2 та 3 червня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +5,5 градусів, а наймпекотніше - 11 числа, коли максимальна температура після полудня піднялася до 33,3 градусів вище нуля. Середньомісячна температура повітря червня в Києві становила +21,7 градус, що на 3,5 градуса вище кліматичної норми.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, синоптики дали докладний прогноз на перший тиждень липня.